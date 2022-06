Philippe Albert over de rol van de reservespelers bij de Rode Duivels: "Hebben aan de coach bewezen dat ze bij de kern horen voor het WK"

Voetbalanslist Philippe Albert is tevreden over de reactie die de Rode Duivels gisteren hebben getoond tegen Polen. Daarnaast is de ex-international zeer positief over de 'reservespelers' in de kern.

Voetbalanalist Philippe Albert is zeer tevreden over de prestatites van de 'reservespelers' bij de Rode Duivels gisteren. "Er zijn veel positieve punten te halen uit deze wedstrijd. Het eerste doelpunt van Leander Dendoncker, het eerste doelpunt van Loïs Openda en de dubbel van Leandro Trossard op de eerste plaats. Dit zijn spelers die kwaliteiten hebben en die aan de coach bewezen hebben dat ze bij de kern moeten zitten voor het WK in Qatar", zegt voetbalanalist Philippe Albert aan het Franstalige RTBF.

Ook over de wedstrijd van de ervaren spelers in de kern is de Franstalige analist zeer positief. "De vijfsterrenprestaties van Kevin De Bruyne en Eden Hazard mogen niet onvermeld blijven. Als deze twee spelers op hun best spelen, wordt het heel, heel, moeilijk voor de tegenstander. Ik wil het niet eens hebben over de zwakte van Polen, maar eerder over de overmacht van België gisteravond. Perfectie bestaat niet, maar gisteren was bijna perfect", vertelt de ex-Rode Duivel.

Driemansverdediging

Tot slot geeft de ex-speler van Anderlecht zijn mening over de rol van Leander Dendoncker achterin in de defensie. "Roberto Martinez had Timothy Castagne een paar maanden geleden al getest in het verdedigingstrio. Deze keer is het Dendoncker en het is duidelijk dat zijn veelzijdigheid een groot voordeel is. Hij kan achterin spelen of als verdedigende middenvelder naast Youri Tielemans of Witsel. En dankzij deze veelzijdigheid zal hij in de kern zitten voor Qatar dat is zeker", besluit Philippe Albert.