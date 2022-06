Rode Duivels zetten gepensioneerde materiaalman in de bloemetjes

Guido Van Onsem was 38 jaar de vaste materiaalman van de Rode Duivels. Hij ging met pensioen, maar niet voor hij de allerlaatste keer in de bloemetjes werd gezet.

In de gewonnen oefentinterland tegen Burkino Faso was het de allerlaatste keer dat Guido Van Onsem actief was als materiaalman van de Rode Duivels. Maar liefst 38 jaar was hij de vaste materiaalman en reisde met de Rode Duivels de wereld rond.

Door zijn jarenlange inzet werd hij nog een allerlaatste keer in de bloemetjes gezet door de Rode Duivels.