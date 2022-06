Na zesklapper van Rode Duivels gaat Degryse nog niet kirren van plezier: "Niet plots euforisch doen"

Voor Marc Degryse is er geen reden om euforisch te doen, ondanks de zes goals die de Rode Duivels van Roberto Martínez maakten tegen de Polen.

"De prestatie van Kevin De Bruyne vond ik het grootste verschil met vrijdag", merkt Degryse op in zijn analyse in Het Laatste Nieuws. "Toen had hij zijn hoofd er niet bij, nu wel en dat straalde op het hele team af. Als beste speler in het team nam hij de anderen op sleeptouw. Niet toevallig was Kevin de man die voor de voorsprong zorgde."

Opnieuw achterin te kwetsbaar

Een resultaat was ook wel nodig om het geloof in deze ploeg weer wat op te vijzelen. "Dat België zou winnen van Polen, daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld. Het verschil in kwaliteit tussen beide teams was te groot om dit duel niet te kunnen winnen. Maar jammer genoeg moesten we toch weer vaststellen dat we ook tegen een zwakkere tegenstander achterin té kwetsbaar bleken."

Die defensie moest het in de eerste 65 minuten ook wel opnemen tegen ene Robert Lewandowski. "Zelfs als er bij de tegenstander een eenmansvoorhoede van wereldklasse loopt, hadden we toch weer een keertje de nul moeten kunnen houden. Zoals we de nederlaag tegen Nederland niet moesten overdramatiseren, mogen we nu ook niet plots euforisch doen na deze duidelijke zege tegen Polen", is de conclusie van Degryse.