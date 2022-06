Bondscoach Martinez kan drie prestaties in het bijzonder smaken: "Een statement", "Hij krijgt niet genoeg krediet" en "Eden is vrij"

Roberto Martinez was uiteraard heel blij met de reactie van zijn team. "Het was pakken beter aan de bal, maar de tegenstander was natuurlijk van een ander kaliber", aldus Roberto Martinez. Maar hij zag een paar jongens die klaar zijn voor een grotere rol.

Eerst en vooral Eden Hazard, die weer glimpen van zijn 'oude ik' liet zien. "Als je Eden een kamer ziet binnenlopen, weet je het meteen", aldus Martinez. "Je weet of hij goed gaat zijn of niet. Ik wist het dus deze week al. We hebben de beste Eden sinds lang gezien. Hij is vrij. We hebben de stats van de match al gekregen en fysiek zit hij op hetzelfde niveau als altijd bij de nationale ploeg."

En dan was er de prestatie van Leander Dendoncker als rechtse centrale verdediger. Een positie die toekomstperspectieven opent. "Leander krijgt niet genoeg krediet voor wat hij doet", vindt Martinez. "Hij heeft een heel veelzijdig profiel, hij is er altijd om de gaten op te vullen. Maar vandaag deed hij meer dan dat. Hij had een invloed op het spel. Het was de meest mature prestatie van Leander bij de nationale ploeg. En dat wil wat zeggen, want hij is altijd betrouwbaar. Hij heeft een statement gemaakt."

Ook de invalbeurt van Leandro Trossard ging niet onopgemerkt voorbij. "Dat geeft voldoening. Je ziet spelers groeien in hun jaren bij de nationale ploeg. Hans Vanaken is zo iemand en ook Leandro Trossard. Hij is een voorbeeld waarom ik zeg dat we nooit bezorgd moeten zijn over het Belgisch talent van de toekomst. Hij is een heel andere speler dan bij zijn eerste kamp."