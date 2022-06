Hazard stilaan op weg naar de oude Hazard: "80 procent, geef me nog wat tijd en ik zal er komen"

Mogen we hoop koesteren om volgend seizoen de beste Eden Hazard terug te zien? Zijn topsnelheid zal hij waarschijnlijk nooit meer bereiken, maar tegen Polen zagen we wel weer de Eden die zich amuseert op het veld. En dan is hij nog steeds aartsgevaarlijk.

Hazard dolde wat met verdedigers, versnelde het spel als hij kon en gaf ook de assist op De Bruyne voor de 2-1. Na het debacle tegen Nederland was een 6-1-zege welgekomen. "Dit was wat we moesten doen. Uiteraard is het altijd triest als we thuis vier goals moeten slikken, zelfs tegen een topploeg als Nederland. We moesten antwoorden en dat deden we. Iedereen gaat goed slapen denk ik."

Een kwestie van revanche was het dus niet, eerder boetedoening voor de match tegen de Hollanders. "We zijn zeker van onze sterkte. We hebben vandaag getoond wat we waard zijn. Nederland was een off day."

Hazard zelf zal waarschijnlijk ook een goeie nachtrust hebben na zijn hoopgevende prestatie. "Kijk, de situatie is niet veranderd. Ik heb nog tijd nodig. Hoe meer minuten ik speel, hoe beter ik ga worden. Mijn benen moeten nu goed reageren en dan moeten we nog twee keer winnen", aldus de spelmaker.

"Ik weet niet aan hoeveel van mijn capaciteiten ik nu zit. Ik gok op zo'n 80 procent. Maar langzaamaan gaan we er geraken", beloofde hij.