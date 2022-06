Dendoncker eindelijk eens aan het kanon bij Duivels: "Het werd tijd"

We weten niet waarom, maar het was niet meteen naar de zin van Leander Dendoncker om naar de persconferentie te komen. Nochtans had de verdediger/middenvelder net een prachtig doelpunt gemaakt. Zijn eerste voor de Rode Duivels.

't Werden dan ook korte antwoorden... Leander, hoe voelde je je in de verdediging? "'t Was weeral efkes geleden. Ik heb er nog een helft tegen Burkina Faso gespeeld. Maar ik heb veel gesproken met de spelers voor en naast mij." Wat liep er mis bij die goal? "Ik weet het niet... Ik moet de fase nog eens zien. Ik dacht dat het buitenspel was, maar ik had Lewandowski misschien wel moeten volgen." Wat vond je van de match? "(wijst naar Eden Hazard, die naast hem zat) "Hetzelfde als Eden." Het was je eerste goal voor de Rode Duivels. Hoeveel deugd deed dat? "Het werd wel eens tijd. Ik had er al een paar kansen voor, ook vandaag. Het voelt wel speciaal." © photonews