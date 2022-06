KDB draaide knop om, het verschil met tegen Nederland was enorm: "Kevin is een winnaar, dat is de manier waarop hij leidt"

Als de Rode Duivels 'The A-team' zouden zijn, was er geen twijfel over wie Hannibal is. Kevin De Bruyne is het brein, de motor en de benen van de nationale ploeg. Als hij er zin in heeft, maakt hij elke ploeg meteen pakken beter.

Niemand bij de Rode Duivels zal het bevestigen, maar Kevin De Bruyne was er vorige vrijdag mentaal niet helemaal klaar voor. Hij had echt geen zin om nog vier matchen te spelen en zat eigenlijk al met vakantie in zijn hoofd. Na de zware nederlaag tegen Nederland heeft hij de knop omgedraaid. Zo afgaan, dat doet hem pijn. "Kevin is een winnaar", legde Martinez het verschil op simpele manier uit. "Iedereen was beter dan tegen Nederland. Toen waren we aan de bal niet goed. Niemand! Dat veranderde vandaag. We verdedigden met intensiteit. Die was er niet tegen Nederland. En dan zie je wat Kevin doet. Je hebt leiders naast het veld, je hebt leiders die praten,... Kevin leidt op het veld. Dat is de manier waarop hij zijn ploegmaats meesleurt." De Bruyne was weer meesterlijk in zijn passing, maar ook in het lopen zonder bal. Zo maakte hij ook de tweede goal. "Je weet dat Kevin wil winnen. Als hij bij zo'n stand voor de doelman komt, dan weet je dat hij niet gaat missen", grijnsde Martinez, blij dat hij op zo'n topper kan rekenen.