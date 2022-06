Kevin De Bruyne dramatiseert mindere periode van Rode Duivels niet en kijkt uit naar het WK: "Binnen vier maanden is de situatie helemaal anders"

Kevin De Bruyne reageert in Het Nieuwsblad nog een laatste keer voor hij op vakantie vertrekt. De Rode Duivel kwam dit seizoen 52 keer in actie en volgend jaar belooft nog zwaarder te worden.

Kevin De Bruyne is blij dat hij eindelijk kan rusten na een seizoen met 52 wedstrijden. De Rode Duivel haalde nog maar eens uit naar de zware kalender. "Ik snap het idee achter de Nations League wel, maar het maakt voor ons moeilijker om uit te rusten. Het is een alternatief op oefenwedstrijden, maar uiteindelijk wordt het toernooi wel gezien als iets 'belangrijk'. Misschien zelfs belangrijker dan wat het in werkelijkheid is", vertelt Kevin De Bruyne in Het Nieuwsblad.

De Bruyne had zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen Wales graag gewonnen. "Dit zegt niks over onze kansen om iets te gaan doen in Qatar. We zijn geen favoriet, dat is nu eenmaal de realiteit en dat is ook niet erg. Maar het is niet omdat het nu minder was, dat ik me druk maak om het WK. Binnen vier maanden is de situatie helemaal anders", geeft de Rode Duivel mee.

De middenvelder had gerust de laatste wedstrijd tegen Polen kunnen spelen, maar het is Roberto Martinez die De Bruyne vroegtijdig op vakantie stuurde. Waar de Rode Duivel naartoe gaat wil hij niet vertellen.