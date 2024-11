Tedesco, dit werkt al zeker niet! Rode Duivels helft lang desastreus tegen Italië: eerste aanvallende wissel na... 80 minuten

De Belgen hebben geen goede beurt gemaakt, dat kunnen we u wel zeggen. Italië won slechts met 0-1, maar die eerste helft was desastreus. De tweede helft was beter en kwamen er ook kansen, maar bondscoach Domenico Tedesco wachtte wel heel lang om wat meer aanvallend geweld op het veld te zetten.

Dit wordt toch vrij zorgwekkend. Als we tot in maart met de gedachte aan dit soort voetbal moeten doen, gaan we er niet gelukkiger van worden. Dan begint al de WK-kwalificatie en of dat met Domenico Tedesco zal zijn, mag toch wel betwijfeld worden.

Een halfuur amper een bal geraakt

Binnen de KBVB moeten ze het toch eens goed afwegen na de match tegen Italië. Ok, Tedesco ging experimenteren, dat had hij al gezegd voor de Nations League-wedstrijden. En hij moest heel wat volk missen. Maar het is nu toch ook niet de bedoeling dat we ons belachelijk maken?

Het eerste halfuur raakte België amper een bal. En als ze dat wel deden, was het slecht. Niet verwonderlijk in die opstelling ook. Een 5-3-2 met Lukaku en Openda vooraan, maar vooral met een middenveld dat onbestaande was. Trossard stond hoog, Engels ook en Onana zat gekneld tussen Relegui en Barella.

De driemansdefensie met Faes, Debast en Theate moest dan maar ballen naar voor pompen, maar deed dat zonder overleg. Als een ezel achter een wortel aan die buiten bereik bleef hangen. 't Was pijnlijk om zien. Donnarumma moest in die hele eerste helft geen bal vangen. Hij raakte amper de bal en had evengoed La Gazzetta kunnen lezen.

© photonews

Na 11 minuten had Italië het gaatje al gevonden. De Azzurri profiteerden van serieus mistasten van De Cuyper en Di Lorenzo vond de volledig vrijstaande Tonali voor doel. Een verdediding die fouten blijft maken, een onbestaand middenveld en een aanval die geen bal zag... Gelukkig word je daar niet van op een frisse donderdagavond.

Echte voetballers gevraagd

We hebben momenteel een gebrek aan echte 'voetballers', jongens die houden van de bal. Tedesco zou best bij Genk al eens gaan horen naar Karetsas en El Ouahdi. Of Vermeeren een kans geven. Spelers die comfortabel aan de bal zijn en niet meteen voor de lange lel kiezen.

De Duivels begonnen wel iets beter aan de tweede helft, maar Casteels moest Retegui wel van de 0-2 houden. Met één pass lag weer heel de verdediging op apegapen. We vragen ons echt af of er bij de Bond nu niet meer vragen zullen komen rond de positie van Tedesco.

Zijn experiment liep volledig in het honderd. Al kwamen er op het einde wel nog wat kansen: een volley van Trossard, een kopbal van Lukaku, een afgeblokt schot van Lukaku en een kopbal van Faes op de paal. De eerste aanvallende wissel gebeurde ook net voor de 80ste minuut toen Lukebakio het veld inkwam.