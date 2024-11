Een teleurgestelde Wout Faes... maar niet in de prestatie van de Rode Duivels: "Vijf nederlagen in negen wedstrijden is te veel voor België."

Wout Faes was logischerwijs teleurgesteld na de nederlaag van België tegen Italië. De centrale verdediger vond echter dat niet alles verloren was en dat de Rode Duivels niet veel misten om op zijn minst een punt te pakken.

Deze keer is het voorbij. Verslagen door Italië in het Koning Boudewijnstadion, zal België de kwartfinales van de Nations League niet halen. Levenloos in de eerste helft, oefenden de Rode Duivels veel meer druk uit in de tweede helft, zonder de weg naar het doel te vinden. Het was dan ook een begrijpelijke teleurgestelde Wout Faes die in de mixed zone verscheen.

"We speelden in een ander systeem (red: met drie centrale verdedigers) Het was niet slecht, maar dan incasseerden we de goal. Jammer, want we slaagden er niet in om te scoren, maar we weten dat het een zeer goed team tegenover ons was."

'Zelfs toen we druk zetten op Italië, slaagden ze erin om achter onze verdediging te komen'

"We weten dat de Italiaanse spelers vaak van positie wisselen. Zelfs een verdediger kan achter de aanvaller komen. We hebben in de tweede helft corrigerende maatregelen genomen door man-tegen-man te spelen. Maar zelfs als we druk zetten, gingen ze snel achter onze verdediging in de tegenaanval. We heroverden veel ballen en konden hoger spelen, maar het doelpunt ontbrak."

De Rode Duivels moeten aan hun efficiëntie werken

In de tweede helft ontbrak er echter niet veel. Een Lukaku die op enkele centimeters van de goal was, een kopbal van Faes die de paal raakte, maar de bal wilde er niet in.

"Ik miste net, Romelu ook. We voelden dat het momentum er in zat op dat moment. Misschien hadden we meer moeten aandringen om het in de eerste helft te krijgen, maar de tweede helft is veelbelovender."

Een veelbelovendere tweede helft, die de vijf nederlagen in de laatste negen wedstrijden echter niet uitwist. België had dat al lang niet meer meegemaakt. "Het is niet genoeg, België moet meer wedstrijden winnen. We hebben drie keer tegen Frankrijk gespeeld, twee keer tegen Italië. Dat zijn geen zwakke teams. Als we iets willen bereiken, moeten we concurreren met deze teams. We hebben een jonge kern, deze wedstrijden kunnen ons ervaring opleveren", besloot Wout Faes.