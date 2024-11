Odeurs spaart Rode Duivels en aanpak van Tedesco niet: "Maar wel één hoogtepunt"

De Rode Duivels konden nog maar eens niet overtuigen. Dat leverde een 0-1-nederlaag tegen Italië op in de Nations League.

Defensief lieten de Rode Duivels de nodige steken vallen. Gelukkig leverde dat maar één goal op, het had veel erger kunnen zijn. Bij het tegendoelpunt van de Italianen gingen de Rode Duivels maar liefst drie keer in de fout, zo zag Justien Odeurs.

“Trossard verspeelde de bal, Debast miste zijn controle en De Cuyper trapte een gat in de lucht”, vertelt ze aan Het Belang van Limburg. “Een doelpunt in geschenkverpakking.”

Vooral de misser van De Cuyper was bijzonder pijnlijk. “Trap die bal toch met rechts, desnoods de tribune in. Zulke fouten worden op dit niveau genadeloos afgestraft. Het is jammer voor hem, maar het is zijn fout die de wedstrijd heeft beslist.”

Ook de bondscoach gaat niet vrijuit. Door zijn tactische aanpak die weer fout was, maar ook door zijn vervangingen. Odeurs begrijpt het allemaal niet meer.

“Als je zag hoe matig de opbouw was, hoe weinig voetballend vermogen we toonden achterin, dan vind ik het vreemd dat Matte Smets opnieuw negentig minuten op de bank is gebleven. Ik had hem tijdens de rust al verwacht. Voetballend kan hij echt wel een meerwaarde betekenen in dit team.”

De vervanger van Al-Dakhil was dan weer een meevaller. Al was er voor Odeurs maar één mooi moment met een Belgische verdediger in de hoofdrol. “Het afscheid van Toby Alderweireld tijdens de rust. Dat was voor mij het hoogtepunt van de avond”, lacht ze.