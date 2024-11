Rode Duivels op een echt dieptepunt? Vandenbempt heeft een duidelijke opdracht voor Mannaert

De Rode Duivels konden ook tegen Italië het tij niet keren. Zo geraakt de nationale ploeg op een stevig dieptepunt.

Wie gehoopt had dat de Rode Duivels in een thuismatch tegen Italië de rug zouden rechten kwam heel bedrogen uit. De gehoopte opflakkering kwam er niet.

Het Koning Boudewijnstadion bleef met een verweesd gevoel achter. Ook Peter Vandenbempt deelde de ongelofelijke teleurstelling van de Belgische aanhang. Van de hoopgevende prestatie tegen Frankrijk in de vorige interlandbreak bleef nu amper nog iets over.

“De eerste helft was heel erg zwak, het eerste kwartier zelfs schrikwekkend en dramatisch. Er zat geen drive of intensiteit in. De cijfers waren dan ook duidelijk: 80% balbezit voor de Italianen”, vertelt de analist bij Sporza.

Achteraf was te horen dat het plan was om afwachtend te spelen, maar na het EK had bondscoach Domenico Tedesco nochtans gezegd dat dit nooit meer zou voorvallen. Tijdens de rust volgden er wat aanpassingen.

Wie kan dit rechttrekken?

“Er waren wel excuses: geen De Bruyne, Doku of Tielemans. Maar jong en onervaren gaat écht niet op als excuus tegen dit Italië, dat gemiddeld jonger is dan de Belgen en minder caps telt. Het voetbalde wel preciezer met meer metier, dus ook met meer kwaliteit.”

Vandenbempt verwacht dan ook niet dat de fans voor een dergelijk niveau nog naar het stadion zullen komen. Bij de bondscoach moeten de nodige vraagtekens gezet worden.

“Het verval onder Tedesco is er. Er ligt veel werk op de plank voor Vincent Mannaert. Ik denk dat een goed gesprek zich opdringt om te zien of hij de juiste man is op de juiste plaats. Het is toch droefenis vandaag bij de Rode Duivels”, besluit Vandenbempt.