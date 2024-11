Nauwelijks vertrokken uit de Pro League, maar grote dromen: "Het WK 2026 met de Rode Duivels? Natuurlijk denk ik daaraan".

Joël Schingtienne voelt zich goed in de Serie A. Hoewel hij nog steeds wacht om een plaats als basisspeler bij Venetië te bemachtigen.

Joël Schingtienne heeft tot nu toe vijf wedstrijden gespeeld dit seizoen: vier met Leuven, voordat hij de sprong naar Italië maakte. Kort na zijn aankomst in Venetië speelde hij de volle 90 minuten in San Siro tegen AC Milan. Ondanks de 4-0 nederlaag was het een gedenkwaardige ervaring.

"We hebben individuele fouten gemaakt, ik ook trouwens. Het waren meer onze eigen fouten dan vonken van de tegenstander. Maar persoonlijk had ik niet het gevoel dat ik overweldigd werd door de gebeurtenissen. Het was een leuke ervaring, zonder stress, door mijn eigen routines te volgen", zegt hij bij de RTBF.

Sindsdien zat hij echter op de bank. "Mijn plan is om langzaam het vertrouwen van mijn coach te winnen en mijn kans te grijpen als hij deze opnieuw geeft. Zoals elke jonge Belg, streef ik ernaar om op een dag Rode Duivel te worden. Ik probeer elke dag mijn best te doen en ik denk dat als ik goed presteer in mijn club, de dingen natuurlijk zullen volgen."

Venetië als springplank

Zijn ambities voor het nationale team zijn duidelijk: "Het WK 2026? Natuurlijk denk ik daaraan. Helpt het feit dat ik in Italië speel in plaats van België? Misschien... Spelen in het buitenland betekent misschien dat je op een andere manier wordt gezien, ik weet het niet... Maar ik denk dat pure prestaties nog steeds het belangrijkste zijn."

Ondertussen doet de voormalige Leuven-speler ervaring op bij de Jonge Duivels: "We verblijven in hetzelfde hotel als de Rode Duivels: zij slapen op de verdieping erboven en we eten op dezelfde tijden in de kantine. Ik heb al de kans gehad om te praten met Arthur Theate, die even hallo kwam zeggen in de kamer die ik deel met Lucas Stassin."