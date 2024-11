Bestaat die vloek dan toch? Loïs Openda krijgt de volle laag na zijn prestatie tegen Italië

Justien Odeurs bleef met een bijzonder vervelend gevoel zitten na de interland van de Rode Duivels tegen Italië. Of hadden we er allemaal gewoon veel te veel van verwacht, vraagt ze zich af.

“Viel dat even tegen, zeg. Onze eerste helft was een regelrechte aanfluiting”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Het was alsof we toekeken hoe Italië een trainingsmatchke stond te spelen. Het ontbrak ons aan alles.”

Voor een uitverkocht stadion mochten de Rode Duivels volgens Odeurs wel wat meer laten zien. Ook van het spitsenduo had ze veel meer verwacht.

Te beginnen met Romelu Lukaku. “Van iemand met zijn status als Rode Duivel zou je denken dat hij die jonge groep op sleeptouw neemt. Dat hij ze aanvuurt, oppept of voor wat schwung zorgt. Maar hij was werkelijk nergens.”

Pas in de slotfase kwam hij erdoor. Maar voor Odeurs was Loïs Openda nog erger. Hij was voor de rust nog minder te zien dan Big Rom, zo gaat ze verder.

Het verhaal van de vloek bij de Rode Duivels is dan weer niet veraf. “Hij leek er bij momenten een beetje moedeloos van te worden. In een bepaalde actie vroeg hij de bal, maar stopte hij met lopen. Alsof hij het al opgaf voor hij de bal kreeg toegespeeld.”