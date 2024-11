Trossard was alvast niet overtuigd van wat Tedesco wou: "Tja, het was het plan van de bondscoach hé..."

Domenico Tedesco spiegelde zijn opstelling aan die van Italië. De bedoeling was om over het hele veld druk te kunnen zetten. Iets wat niet meteen slaagde en waar blijkbaar vooraf ook niet alle spelers achter stonden.

Uit de woorden van Leandro Trossard konden we alvast opmaken dat hij geen al te grote fan was van hoe de Duivels het gingen aanpakken. In de eerste helft liep het van geen kanten, in de tweede ging het alvast wat beter. Al was het ook niet fantastisch...

"De reden dat we niet gewonnen hebben, ligt bij die eerste helft" zei Trossard. "We waren gewoon niet goed genoeg. In de tweede helft probeerden we meer druk naar voren te zetten, en dat lukte op momenten goed, waardoor we kansen creëerden. Jammer genoeg ging de bal er uiteindelijk niet in."

Maar waarom begon België dan zo slap? Italië was baas over heel het veld. "Dat was wel de opdracht van de trainer. We wisten dat hun middenvelders zich wilden laten uitzakken om onze structuur te doorbreken, maar dat pakte niet goed uit."

"In de rust hebben we dat dan ook aangepast. Daarom liep het in de tweede helft beter. Of we het eens waren met die aanpak? Wat kan ik zeggen? Het was de tactiek waar we deze week op getraind hadden, maar het werkte niet zoals gehoopt. Gelukkig konden we dat in de tweede helft bijsturen."

Trossard zelf nam ook te veel hooi op zijn vork. Op een bepaald moment leed hij balverlies na balverlies, wat van een 30-jarige speler van Arsenal ook niet verwacht mag worden.