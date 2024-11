Marc Degryse breekt een lans voor Romelu Lukaku: "Dat doet hij goed, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels verloren donderdag van Italië. De aanwezigheid van Romelu Lukaku kon de nationale ploeg niet over de streep trekken.

Romelu Lukaku was er deze keer wel bij, bij de Rode Duivels. Door de afwezigheid van Kevin De Bruyne was hij aanvoerder van de nationale ploeg.

Hij nam de nodige verantwoordelijkheid. Zo klom hij na de wedstrijd over de balustrade. Daar leek hij zich te verontschuldigen bij de supporters van de Rode Duivels.

De gedroomde terugkeer van Lukaku, nadat hij een kleine maand geleden zei dat het vuur voor de Rode Duivels weg was, kwam er helaas niet.

“Hij oogde niet soepel”, zei Marc Degryse over de spits bij VTM. “Hij heeft de voorbereiding gemist. In het begin van het seizoen gaf hij dan aan dat hij het bij de Rode Duivels even niet voelde…”

“Het was zondag met Napoli op Inter ook een moeilijke avond. Als kapitein probeert hij de rest wel mee te krijgen, dat doet hij goed. Maar die kopbal... Die moet binnen, zo’n vrije kopkans van op vijf meter. Zo’n kansen heeft hij te dikwijls gemist.”