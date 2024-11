Zelfs groepssfeer zit niet goed bij Duivels: Faes en Theate vliegen elkaar aan

De Nations League-wedstrijd tussen België en Italië eindigde niet alleen met een teleurstellende nederlaag, maar ook met een opvallende ruzie op het veld tussen verdedigers Wout Faes en Arthur Theate.

In een moment van frustratie bekritiseerde Faes zijn ploegmaat, omdat hij vond dat Theate zijn man had vrijgelaten om te koppen. Dit leidde tot een stevige confrontatie tussen de twee. “Het is niet goed voor de ploeg dat dit gebeurt”, analyseerde Toby Alderweireld bij VTM na afloop.

De fase die de spanningen deed oplaaien, begon met een voorzet van de Italiaan Barella richting Di Lorenzo. Theate positioneerde zich om de eerste zone te dekken, terwijl Faes achter Di Lorenzo stond.

De Italiaan kwam tussen beide verdedigers in en kopte de bal hoog over het doel van Casteels. Hoewel er geen direct gevaar uit de actie voortkwam, was Faes zichtbaar ontevreden over de ruimte die Di Lorenzo kreeg. Dat maakte hij Theate ook duidelijk met handgebaren. Theate gaf Faes daarna een duw met het lichaam terwijl die al weggedraaid was.

Alderweireld gaf zijn eigen analyse van de situatie en nam het op voor Theate: “Theate doet het eigenlijk fantastisch. Hij dekt de eerste zone en Faes moet dan vooruit dekken en het duel aangaan, zeker als de bal over Theate heen vliegt.”

De situatie werd snel gekalmeerd door ploeggenoten Onana en Casteels, die tussenbeide kwamen voordat de ruzie verder kon escaleren. Toch blijft de onenigheid een teken aan de wand over de sfeer binnen de ploeg. “Dit is niet goed voor de ploeg", benadrukte Alderweireld. “Het kan natuurlijk in de emotie gebeuren, maar…”