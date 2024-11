Dit kan toch niet meer, Tedesco! Franky Van Der Elst stoort zich aan vreemde glimlach van bondscoach

De Rode Duivels verloren met 0-1 van Italië in de Nations League. Zeker de eerste helft was niet om aan te zien.

De Rode Duivels zitten volgens Franky Van Der Elst met een collectief probleem. Ze kunnen nu ook al geen enkel doelpunt meer maken. Bovendien hoort de analist heel veel tegenstrijdige informatie in wat de spelers en de bondscoach zeggen.

“Volgens de mannen die na de match aan de microfoon kwamen, was het de afspraak om niet meteen hoog druk te gaan zetten”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Het vreemdste vond ik evenwel dat Tedesco zei dat ze dat na twintig minuten hebben aangepast, maar dat de spelers dat tegenspraken. Dat is toch pijnlijk.”

En dat is niet de eerste keer dat we die Babylonische spraakverwarring vaststellen bij de nationale ploeg onder Tedesco. Van Der Elst wil de bondscoach niet helemaal afmaken, dat had hij na de heenmatch in Rome ook al kunnen doen.

Toch voelt het allemaal niet goed aan. Ook wij merkten vlak na affluiten iets op, toen de bondscoach zijn eerste assistent groette. “Vlak na affluiten zag ik bij hem ook nog flauw glimlachje. Ik weet niet waarom en ik wil ook niet meteen conclusies gaan trekken, maar het leek alsof hij zich er wat bij neergelegd had.”

De negativiteit die rond de Rode Duivels hangt zal hij niet snel weg krijgen, mogelijk zelfs nooit meer. “Wat zijn ze eigenlijk allemaal aan het doen? Waar moet dit toe leiden? Levert dit de bondscoach nu zoveel info op waardoor we er zeker zullen staan tijdens de WK-kwalificatie? Ik betwijfel dat.”