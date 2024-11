Analiste keihard voor Domenico Tedesco: "Is hij nog de juiste man? Hij brengt de ploeg tactisch niets meer bij"

Justien Odeurs, de voormalige doelvrouw van de Red Flames, werkt tegenwoordig ook als analiste voor HBvL. Ze heeft een scherpe kijk op de prestatie van de Rode Duivels gisteren. En vooral bondscoach Domenico Tedesco heeft voor haar boter op het hoofd.

De Rode Duivels zullen moeten vechten om in de A-groep van de Nations League te blijven. Dat is belangrijk, want anders spelen we straks weer wedstrijden tegen ploegen van een laag alooi.

“Op naar de play-downs nu. Tenzij we zondag nog met meer dan twee goals verschil verliezen van Israël, dan degraderen we zelfs rechtstreeks, maar zo een vaart zal het hopelijk niet lopen", zegt ze in de krant.

"Het is ver gekomen dat dit nu ons lot is. Zes jaar geleden waren we nog derde op het WK. En nu moeten we vechten voor onze plek bij de beste zestien landen van Europa.”

Odeurs windt er geen doekjes om: voor haar is de chemie met Domenico Tedesco uitgewerkt. “Uiteindelijk moeten we ons dan toch de vraag stellen of Domenico Tedesco nog wel de juiste man is om dit team te leiden. Ik heb daar sterke twijfels bij. Voor mij is het wat uitgebloeid."

"Zijn start was veelbelovend met die geweldige match in Duitsland, maar sindsdien is het alleen maar bergaf gegaan. Ook nu was het met een vergrootglas speuren naar wat hij van plan was. Tactisch brengt hij niets meer bij aan deze ploeg. Ook al is dit de Gouden Generatie niet meer, we moeten toch beter kunnen dan dit.”