Tedesco ziet toekomst in experiment, dat volgens ons niet meteen werkte: "Hij is de beste ter wereld daarin"

Domenico Tedesco experimenteerde tegen Italië met twee spitsen. De bedoeling was dat er met Loïs Openda meer in de ruimte gespeeld kon worden, maar dat kwam er nooit uit.

Na het 0-1-verlies tegen Italië werd bondscoach Domenico Tedesco vragen gesteld over de samenwerking tussen Romelu Lukaku en Loïs Openda. "We zien daar heel veel potentieel", begon Tedesco. "Beide spelers willen graag samen spelen."

"Romelu is echt een targetspits, iemand die je altijd kunt aanspelen. Hij is de beste ter wereld in het beschermen van de bal, en je moet hem in de voet spelen. Loïs moet rond hem spelen en daarvan profiteren."

Tedesco benadrukte dat er nog werk te doen is in het beter benutten van de ruimte. "Wat we nog altijd niet volledig begrijpen, is dat we meer diep moeten spelen. We hadden zoveel ruimte in de eerste helft, maar we hebben die te weinig benut. De bal moet vaker achter de verdediging komen, zodat we optimaal gebruikmaken van Loïs' diepte en snelheid. We moeten beter leren begrijpen hoe hij loopt en wat hij nodig heeft. Hij is de toekomst."

Wel moesten we opmerken dat Openda in de eerste helft de bal slechts twee keer raakte. "Dan moeten we kijken waarom dat gebeurt. Als aanvaller ben je afhankelijk van de ballen die komen, en het is onze taak om hen beter te bedienen."

Tot slot benadrukte Tedesco dat het cruciaal is dat Lukaku en Openda heel dicht bij elkaar spelen om optimaal samen te werken. "Alleen dan kunnen ze elkaar aanvullen en ons spel gevaarlijker maken."