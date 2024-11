Wrange nasmaak bij Alderweireld, Mulder en Degryse na België - Italië: ook met de vinger gewezen naar Tedesco

Er wordt niet voor het eerst gewezen met de vinger naar Tedesco gewezen. Na België - Italië heerst er toch een wrange nasmaak.

Ondanks beterschap in de tweede helft werd de globale prestatie van de Rode Duivels op VTM als onvoldoende beschouwd. "De wedstrijdinstelling en veldbezetting was beter in de tweede helft", moest Jan Mulder wel toegeven. Zo krijg je nog meer de nadruk op wat voor rust gebeurde. "Het is bijna onprofessioneel, omdat je moet winnen en thuis voor een vol stadion speelt. Eer Toby Alderweireld", is zijn boodschap.

Alderweireld werd inderdaad gehuldigd, maar werd niet vrolijk van wat hij tijdens de wedstrijd te zien kreeg. "Met een gelukje maak je nog de gelijkmaker, maar over heel wedstrijd was het te weinig. Je hebt twee opdrachten: georganiseerd zijn en de Italianen een moeilijke avond bezorgen. Je kunt niet 90 minuten domineren. Als je druk zet en je verliest met 0-2, heb je er wel alles aan gedaan. Er zat meer in."

Degryse stelt pertinente vraag

Tot die conclusie kwam ook Marc Degryse. "De eerste helft is niet uit te leggen. Je had met een heel andere ingesteldheid moeten beginnen. Je had moeten beginnen zoals je de tweede helft bent begonnen. Druk zetten, het publiek wat meekrijgen: waarom gebeurt dat niet vanaf minuut 1?" Een vraag die zal blijven nazinderen na deze interland.

Bovendien lieten de Belgen ook weer enkele kansen onbenut. "Dat gebeurt dikwijls en het duurt te lang dat dit aan de gang is. Ik blijf toch bij mijn eerste punt: ondanks de vele afwezigen kun je wel druk zetten. In balbezit mis je De Bruyne en Doku, maar je moet wel de ploeg met een goede ingesteldheid het veld in sturen. Dat is de verantwoordelijkheid van de trainer."

Afwachtende aanpak Tedesco

Degryse neemt zo Domenico Tedesco ook in het vizier. Leandro Trossard zei na afloop van de match ook dat het de opdracht van de bondscoach was om een afwachtende houding aan te nemen.