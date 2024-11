Nieuwe sportief directeur Vincent Mannaert meteen voor cruciale beslissing: toekomst Domenico Tedesco op de helling 

Vincent Mannaert, de kersverse sportief directeur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), staat meteen voor een uitdagende kwestie. De kritiek op bondscoach Domenico Tedesco neemt toe, en Mannaert zal een beslissing moeten nemen over diens toekomst.

Na het teleurstellende verlies tegen Italië zijn er opnieuw vraagtekens bij Tedesco’s aanpak en tactische keuzes. De analisten zijn duidelijk: de fouten stapelen zich op, en een gesprek met de Italiaanse bondscoach lijkt onvermijdelijk.

Volgens Marc Degryse was Tedesco’s tactiek tijdens de wedstrijd tegen Italië ver van effectief. “De theorie van Tedesco kan kloppen, maar de praktijk absoluut niet", aldus Degryse bij VTM. “Het is vreemd dat het tot de rust moest duren voordat er iets werd aangepast."

"Waarom pas na de pauze druk zetten? Als er in de eerste helft al duidelijke problemen zijn, moet je sneller ingrijpen. Tedesco heeft nu al zo vaak vreemde keuzes gemaakt, en de vraag is of dat in de toekomst beter wordt."

Toch wordt verwacht dat Tedesco de WK-kwalificatie zal mogen aanvatten. Behalve als er zondag ook van Israël verloren wordt... Dan wordt zijn positie onhoudbaar. "Ik verwacht dat Mannaert dit met hem zal bespreken en de barragematchen van maart zal gebruiken als toetsmoment om te zien of er correcties nodig zijn."

Ook Jan Mulder ziet tekortkomingen in de aanpak van Tedesco en is verbaasd over de passieve speelstijl die de Rode Duivels thuis hanteerden. “Na het mislukte EK sprak Tedesco nog over ‘de tegenstanders bij de keel grijpen’, maar dat zien we niet terug. Waarom pas je je zo aan en kies je voor zo’n verdedigende speelwijze? Trainers denken vaak te veel na. Geloof me.”