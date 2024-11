Tedesco geeft verrassende reden waarom hij dit systeem koos: "We konden niet spelen zoals we gepland hadden"

Domenico Tedesco gaf na de verloren Nations League-wedstrijd tegen Italië (0-1) toe dat zijn team slecht aan de wedstrijd was begonnen. Heel slecht zelfs.

"We startten echt slecht, de eerste 15 à 20 minuten toonden we minder intensiteit dan in de hele Nations League, zei Tedesco. "Het is ook niet makkelijk om druk te zetten tegen Italië, zeker niet nu ze in zo'n goede vorm zitten. We verloren in de eerste vijf minuten twee keer de bal op plekken waar dat absoluut niet mocht gebeuren. We wilden hen juist laten lopen, maar dat gebeurde in het begin niet."

Tedesco zag dat zijn ploeg na ongeveer 25 minuten iets meer intensiteit liet zien, en hij was ook tevreden over de tweede helft, die duidelijk beter was. Over de gekozen tactiek zei hij: "In balbezit speelden we eigenlijk hetzelfde. We kunnen switchen tussen een 4-3-3 en een 3-5-1-1 als we de bal hebben."

"Wat deze keer anders was, waren de twee spitsen voorin. Het was niet eenvoudig om deze week de juiste spelers te selecteren; we hadden wat kleine problemen en konden daardoor niet helemaal spelen zoals we de laatste weken hadden gepland. Het was een aanpassing aan onze situatie, niet aan Italië, omdat we meer centrale verdedigers dan vleugelverdedigers beschikbaar hadden."

Op de vraag of hij tevreden was met het niveau in deze Nations League, reageerde Tedesco gemengd. "Tegen Israël was het oké, tegen Frankrijk in Parijs niet, maar thuis tegen Frankrijk speelden we een heel goede wedstrijd. In Rome hadden we een soortgelijke wedstrijd als vandaag. We willen ons niet verstoppen achter de resultaten, maar we hebben wel geconcurreerd met sterke teams."

Tedesco benadrukte tot slot dat hij vooraf had aangekondigd veel jonge spelers de kans te geven en dat dit ook is gebeurd. "Ik had gezegd dat we jong talent zouden inzetten, en dat hebben we ook gedaan", aldus de bondscoach.