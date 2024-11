"Niet de indruk dat Tedesco gevoel heeft dat het zijn verantwoordelijkheid is": de excuses zijn stilaan op

De Rode Duivels moeten op zondagavond tegen Israël nog 'knokken' om toch zeker nog derde te worden in hun groep. Toegegeven: de groep met Frankrijk en Italië was moeilijk, maar het plan was dat toch allerminst.

Het voordeel: Israël is veruit het zwakke broertje uit de groep. Bovendien moet het land met drie goals verschil winnen van de Rode Duivels om nog over de Belgen te springen. Dat gaat niet gebeuren, mogen we vermoeden.

Maar wat de Belgen lieten zien tegen Italië? Neen, daar is iedereen het over eens: onvoldoende. De supporters trakteerden hun team andermaal op een fluitconcert - het voordeel van een vol huis bleek zo ook meteen een nadeel.

Afwachtende houding

Ook op het EK waren de fans al zeer kritisch voor hun fanions en dat was tegen de Italianen niet anders. Temeer er blijkbaar niet echt uit de fouten geleerd lijkt te worden. Andermaal was het veel en veel te voorzichtig en met te weinig druk op de bal.

Tekenend voor de match was dat Domenico Tedesco pas tien minuten voor tijd een aanvallende wissel deed. Neen, in een wedstrijd in eigen huis die moet gewonnen worden kan dat niet de bedoeling zijn.

Verantwoordelijkheid nemen?

Het interview van de bondscoach na de wedstrijd was evenzeer tekenend. Hij had het vooral over de afwezigen en dat er met een jonge ploeg moest gespeeld worden. Maar het is de coach die de lijnen uitzet - en er was duidelijk ook onderling wrevel over.

Ook de analisten hadden heel wat te zeggen over de zaak. "Ik heb niet de indruk dat Tedesco het gevoel heeft dat het zijn verantwoordelijkheid is dat die match zo begon. Hij heeft op basis van de vorige wedstrijd een aanpak gekozen om afwachtend te beginnen en dat pakte niet goed uit."

"Hij probeert het te verschuilen door te zeggen dat het maar 20-25 was, maar het heeft geduurd tot aan de rust om anders te gaan voetballen waarbij de spelers zelf aangaven om het anders te doen", aldus Marc Degryse bij VTM.

"Het is niet de eerste keer dat hij een wedstrijd verkeerd aanpakt, dat was in Italië ook zo toen Doku wingback moest spelen en op het EK was het ook verschillende keren fout. We gaven hem complimenten tegen Frankrijk, maar deze keer kunnen we dat niet doen."

Excuses voorbij?

Ook voor de wedstrijd tegen Israël werden vooraf al excuses ingeroepen door Tedesco. De matchen volgen elkaar snel op en dus zullen er opnieuw andere spelers moeten spelen - met alle gevolgen van dien mogelijk.

Toch lijkt het eens te meer zaak om eens ouderwets uit te pakken én lef te tonen. Met drie goals verschil verliezen? Dat zal niet gebeuren. Maar eigenlijk is alles minder dan met drie goals winnen ook al een kleine blamage.