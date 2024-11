Italiaanse pers maakt Duivels af: "Ze waren enkel een sparringpartner"

De Rode Duivels maakten geen al te beste beurt tegen Italië, zeker in de eerste helft. De Italiaanse pers was weinig lovend over de prestatie van België, dat op wereldniveau geen schrik meer aanjaagt.

Het is ooit anders geweest, maar de Duivels waren volgens La Gazzetta dello Sport vooral figuranten in de opvoering van de Italiaanse ploeg in de eerste helft. “België drong niet aan niet aan, de eerste 45 minuten hielden ze alles compact achter de middellijn en lieten Italië hun spel spelen”, aldus de Gazzetta.

“We verrasten de Rode Duivels met onze beweeglijke middenvelders, waarbij Barella alomtegenwoordig was en de rest voortdurend kwam inlopen. “Op het kwartier hadden we tachtig procent balbezit en België fungeerde louter als sparringpartner. Wie had dat gedacht toen we in eind juni een dramatisch EK achter de rug hadden.”

“Buongiorno verdedigde meedogenloos op zijn teamgenoot Lukaku en een half uur lang hadden de Belgen geen verhaal. Daarna voerden ze het tempo wat op en begonnen ze de bal vast te houden."

"De Belgen wisten niet waar ze het hadden in de eerste helft, die de Italianen van start tot finish domineerden: de Rode Duivels hadden 0 schoten op doel, 0 corners en niet meer dan 40 procent balbezit.”

“Aan het begin van de tweede helft begonnen de Rode Duivels anders dan de eerste helft en probeerden ze het met meer overtuiging. Het echte keerpunt kwam er pas toen Lukebakio inkwam voor De Cuyper. Tedesco gooide ook Bakayoko in de strijd en vanaf dan vond het spel plaats op de helft van Italië.”