Datum: 07/09/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Koning Boudewijn Stadion

LIVE: Match gespeeld in nog geen twee minuten tijd, Duivels kunnen vrij spelen tweede helft

Rudi Garcia verscheen gisteren in Brussel met een glimlach voor de pers, maar liet meteen verstaan dat de 0-6 in Liechtenstein niet mag leiden tot zelfgenoegzaamheid. "Integendeel, we willen absoluut zes op zes in september", benadrukte de bondscoach.

Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
44

Goal 		Doelpunt van Jérémy Doku (Kevin De Bruyne)
De Bruyne lanceert Doku. Die maakt zijn gekende passeerbeweging en schiet onhoudbaar in het zijnet. Wedstrijd beslist op 2 minuten tijd.
42

Goal 		Doelpunt van Kevin De Bruyne (Charles De Ketelaere)
De Ketelaere maakt de actie en legt slim af voor De Bruyne. Die jast de bal van buiten de zestien in de winkelhaak.
41
 De Duivels willen echt die goal voor de rust, maar de schoten zijn ofwel niet precies genoeg of hard genoeg.
37
 Samorodov schiet maar net naast. Dat was eens Kazachstan. Courtois had er anders ook wel bij gezeten.
35
 Daar was De Ketelaere met de goeie actie en schot, maar Seisen wil zich niet gewonnen geven. Hij duikt de bal uit zijn doel. Daar dachten we dat de 1-0 er was.
34
 Er wordt een echte kracht in de zestien gemist. Er worden wel veel acties gemaakt, maar niemand die een kans kan afdwingen voor doel.
34
 Doku probeert het eens zelf, maar ver over.
26
 Een vallend schot van De Cuyper wordt overgetikt.
25
 Het is nu al De Bruyne wat de klok slaat. Sublieme voorzet met rechts, maar De Ketelaere kan zijn hoofdknik niet richten.
24
 De Bruyne maakt ruimte voor zichzelf en trapt hard. Doelman Seisen is voorlopig op geen foutje te betrappen.
23
 Er zitten hier wel een paar heel 'hevige journalisten' achter ons op de perstribune.
21
 De Bruyne trapt door de muur, maar de keeper had het goed gezien.
20
  Gele kaart voor Alibek Kassym
20
 De Bruyne met een geniale tik en hij krijgt daarna zelf een tik. Het levert de eerste gele kaart van de match op.
18
 Castagne is echt bezig aan een heel goeie match. Hij is voortdurend dreigend en zijn voorzetten zijn gevaarlijk.
14
 Theate schiet over na een goeie aflegger met het hoofd van Castagne.
11
 Kazachstan verblijft vooral op de eigen helft. De Duivels zetten hen vast. De Bruyne vindt voorlopig echter geen ploegmaat in de zestien die vrijstaat.
9
 Na een vrije trap kopt De Ketelaere over.
9
 Kenzhebek haalt voor de tweede keer Doku onderuit. De ref laat weten dat een derde keer geel zal opleveren.
6
 Doku wil een één-twee opzetten met Tielemans, maar haalt er enkel een hoekschop uit.
1
 Een schotje van ver, maar daarmee verras je Courtois uiteraard niet.
1
 België - Kazachstan: 0-0
België (België - Kazachstan)
België: Thibaut Courtois - Zeno Debast - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Kevin De Bruyne - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere - Timothy Castagne
Bank: Brandon Mechele - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Malick Fofana - Thomas Meunier - Koni De Winter - Charles Vanhoutte - Diego Moreira - Hans Vanaken - Lois Openda - Alexis Saelemaekers - Michy Batshuayi

Kazachstan (België - Kazachstan)
Kazachstan: Aybar Zhaksylykov - Maksim Samorodov - Galymzhan Kenzhebek
Bank: Mukhammejan Seisen - Sultanbek Astanov - Murojon Khalmatov - Dauren Zhumat - Damir Kasabulat - Dinmukhamed Karaman - Almas Tyulyubay - Dastan Satpaev - Islam Chesnokov - Temirlan Anarbekov - Alibek Kassym - Ramazan Orazov - Oralkhan Omirtayev - Bagdat Kairov - Nauryzbek Zhagorov - Bekkhan Shaizada - Serikzhan Muzhikov - Ular Zhaksybayev - Nuraly Alip - Yan Vorogovskiy

België België
  Speler
1 Courtois Thibaut  
2 Debast Zeno  
3 Theate Arthur  
5 De Cuyper Maxim  
6 Raskin Nicolas  
7 De Bruyne KevinA  
8 Tielemans Youri  
11 Trossard Leandro  
11 Doku Jérémy  
17 De Ketelaere Charles A  
21 Castagne Timothy  
  Bank
4 Mechele Brandon  
12 Vandevoordt Maarten  
13 Sels Matz  
14 Fofana Malick  
15 Meunier Thomas  
16 De Winter Koni  
18 Vanhoutte Charles  
19 Moreira Diego  
20 Vanaken Hans  
20 Openda Lois  
22 Saelemaekers Alexis  
23 Batshuayi Michy  

Kazachstan Kazachstan
  Speler
Zhaksylykov Aybar  
Samorodov Maksim  
Kenzhebek Galymzhan  
  Bank
Seisen Mukhammejan  
Astanov Sultanbek  
Khalmatov Murojon  
Zhumat Dauren  
Kasabulat Damir  
Karaman Dinmukhamed  
Tyulyubay Almas  
Satpaev Dastan  
Chesnokov Islam  
Anarbekov Temirlan  
Kassym Alibek    
Orazov Ramazan  
Omirtayev Oralkhan  
Kairov Bagdat  
Zhagorov Nauryzbek  
Shaizada Bekkhan  
Muzhikov Serikzhan  
Zhaksybayev Ular  
Alip Nuraly  
11 Vorogovskiy Yan  

Vooraf

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens
Rudi Garcia verscheen gisteren in Brussel met een glimlach voor de pers, maar liet meteen verstaan dat de 0-6 in Liechtenstein niet mag leiden tot zelfgenoegzaamheid. "Integendeel, we willen absoluut zes op zes in september", benadrukte de bondscoach.

Opvallend: de coach maakte duidelijk dat hij zal sleutelen aan zijn basiself. “Of we met dezelfde ploeg zullen spelen? Neen”, klonk het. “Ik was tevreden donderdag, maar ik moet ook rekening houden met speelminuten, met de tegenstander, en ik wil enkele zaken uitproberen. Ik zet de ploeg die ik het best in staat acht om de zege te pakken.”

In de verdediging lijkt weinig te veranderen. Thibaut Courtois staat onbetwist in doel en ook Zeno Debast en Arthur Theate behouden hun plaats centraal achterin. “Ik was tevreden over hen”, aldus Garcia. Op de linksachter is Maxim De Cuyper een zekerheid nu Seys out is. Rechtsachter blijft een keuze tussen Meunier en Castagne.

Vooraan wissels?

Het middenveld draait rond de vaste waarden Youri Tielemans en Kevin De Bruyne. Garcia bevestigde dat automatismen daar belangrijk zijn. Tielemans scoorde tweemaal in zijn debuutmatch als kapitein en blijft uiteraard staan. De Bruyne, opnieuw sleutelspeler, zou naast Hans Vanaken starten, tenzij Garcia meer defensieve zekerheid wil met Raskin of Vanhoutte.

Voorin zijn de keuzes het meest onzeker. Jeremy Doku lijkt zeker van zijn plek, maar over Lois Openda twijfelt de bondscoach. “Het gaat erom vertrouwen te geven, maar ook om opties open te houden”, zei hij. Charles De Ketelaere of Alexis Saelemaekers kunnen in beeld komen. Malick Fofana maakte indruk, maar kreeg 90 minuten tegen Liechtenstein. “We hebben vinnige spelers nodig”, glimlachte Garcia, “maar we moeten ze doseren.”

Verwachte elf tegen Kazachstan: Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Doku, De Ketelaere, Saelemaekers.

