Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

De Rode Duivels sloten hun WK-kwalificatieweken af met zeges tegen Liechtenstein en Kazachstan. Dankzij de knappe 12-0 in totaal maken ze nu 82% kans op groepswinst.

De Rode Duivels hebben net hun twee WK-kwalificatiewedstrijden erop zitten. Ze wonnen met 0-6 van Liechtenstein op donderdag en met 6-0 van Kazachstan op zondag.

12 doelpunten voor en geen enkel tegen, het is al een hele tijd geleden dat ze dit in een tweeluik klaargespeeld kregen. Op deze manier zet België wat extra druk in de groep.



Enkel de landen die eerst eindigen in hun kwalificatiegroep gaan rechtstreeks naar het WK. Nadien volgt er nog een soort play-off systeem met Nations League-ploegen en de 12 ploegen die tweede eindigden.

België zit in groep J en wil zich uiteraard meteen kwalificeren. Momenteel staat ons land op de tweede plaats met 10 punten na vier matchen. Noord-Macedonië staat eerste met 11 punten en vijf gespeelde wedstrijden, eentje meer dan België.

Rode Duivels maken 82% kans op groepswinst

Het platform Football Meets Data berekende hoeveel kans de Rode Duivels maken op de eerste plaats. Momenteel hebben ze 82% kans op een rechtstreekse kwalificatie.

In oktober volgen nog heel belangrijke interlands tegen Wales en Noord-Macedonië. Het is dus heel goed dat de Duivels deze interlandperiode heel wat vertrouwen konden opdoen.