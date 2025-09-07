Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

De Rode Duivels hebben een dikke 40 minuten moeten zoeken naar een opening tegen Kazachstan, maar eens Kevin De Bruyne de ban brak, was het hek van de dam. Alweer een masterclass van KDB. België maakte daarna heel snel komaf met de Kazachen en doen ook qua doelpuntensaldo een heel goeie zaak.

De Rode Duivels moesten het betere beukwerk bovenhalen tegen Kazachstan. De bezoekers gingen immers met 9 voor het eigen doel liggen en het was moeilijk om er door te combineren. Bondscoach Garcia had De Ketelaere in de spits gedropt en Trossard en Doku op de flanken.

Wie anders dan KDB?

Maar het was vooral Castagne die in het begin voor dreiging zorgde met goeie infiltraties en voorzetten. De Duivels kregen wel wat trapkansen, maar die waren ofwel te zwak of niet precies genoeg. De Ketelaere kon ook eens vrij knikken, maar zijn kopbal miste alle richting.

Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen de Kazachen natuurlijk meer vertrouwen. Ze smeten zich voor alles. Het ging 'a touch of genius' vergen om de wedstrijd open te breken. Enter Kevin De Bruyne. Die had na een kwartier zoeken de match helemaal in handen genomen en verdeelde dat het een lieve lust was.

Hij probeerde ook te schieten, maar zoals gezegd: die Kazachen riskeerden lijf en leden om hun doel proper te houden. Maar drie minuten voor de rust deed De Ketelaere het enorm goed. Actie en bal afleggen voor De Bruyne die enkel nog moest uithalen. Ja, hij weet de kruising nog altijd goed liggen hoor. Vlam en 1-0.

Doku-time, maar ook beresterke Tielemans en De Ketelaere

Nog geen twee minuten later lanceerde De Bruyne dan ook nog eens Doku en die haalde zijn kenmerkende passeerbeweging boven: 2-0 en match gespeeld. Zo'n mokerslag net voor de pauze komen natuurlijk maar weinig tegenstanders te boven. Laat staan een voetballend toch wel beperkt land als Kazachstan.

Want de Rode Duivels gingen niet op de lauweren rusten, zoveel mocht duidelijk zijn. De tweede helft was dik vijf minuten bezig of Raskin rondde een collectieve aanval af. Nog eens tien minuten later werd Doku de ruimte ingestuurd door een bijzonder sterke De Ketelaere en stond het 4-0. Dat doelpuntensaldo zit wel snor hoor.

KDB met de kroon op het meesterwerk

De Duivels bleven voetballen onder impuls van een wel heel gemotiveerde Tielemans. We hebben hem letterlijk niets verkeerd zien doen. KDB zette dan tien minuten voor tijd de kroon op alweer een meesterwerk met een overhoeks schot. Hij deed het Lotto Park kirren van plezier en kreeg dan ook een staande ovatie. Zoiets zien ze dezer dagen niet al te veel meer aan de Théo Verbeecklaan.

De ingevallen Meunier deed dan ook nog zijn duit in het zakje met een heel mooie goal. Twee keer 6-0, daar kan je wel mee thuis komen. Rudi Garcia zal wel tevreden zijn. Of anders is hij wel heel perfectionistisch. We hebben het de Duivels al moeilijker zien hebben tegen kleine tegenstanders. Er zit weer muziek in.