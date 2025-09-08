Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

Thibaut Courtois stond weer onder de lat bij de Rode Duivels, maar kreeg amper werk. Buiten het veld heeft hij grotere plannen: de goalie wil investeren in de nieuwe Versuz.

Thibaut Courtois stond de voorbije twee interlands opnieuw in doel bij de Rode Duivels. Veel werk had hij wel niet. Tegen Kazachstan moest hij één keer in actie komen terwijl de keeper zelfs geen werk had tegen Liechtenstein.

Maar de doelman zal het ongetwijfeld leuk hebben gevonden om even terug te zijn in België. Hij zou hier immers nog grote plannen hebben.



Het Belang van Limburg schrijft namelijk dat Courtois bereid is te investeren in de 'nieuwe Versuz'. De Limburgse club sloot in mei namelijk de deuren, al stopt het verhaal van Versuz daar niet.

Eigenaar Yves Smolders kondigde na het sluiten aan dat er werk wordt gemaakt van een nieuwe eventlocatie op Park H. Hij zocht investeerders en kwam dus uit bij Courtois.

De doelman van Real Madrid kent Smolders al goed. Hij zorgde voor de afterparty tijdens het huwelijksfeest van de doelman en Mishel Gerzig.

Courtois heeft er zo weer een nieuw project bij. De Rode Duivel investeerde al in heel wat zaken en lijkt in ieder geval niet snel te stoppen.