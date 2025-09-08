Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

De Rode Duivels wonnen overtuigend met 0-6 van Kazachstan. Charles De Ketelaere kreeg de voorkeur in de spits en maakte indruk, terwijl Openda volgens Vandenbempt de verliezer van dit tweeluik is.

De Rode Duivels speelden zondag hun tweede interland van de week. In het Lotto Park konden ze opnieuw overtuigen door met 0-6 te winnen van Kazachstan. Het was ook de tweede wedstrijd van de week zonder Romelu Lukaku.

Tegen Liechtenstein mocht Loïs Openda starten, maar hij was heel de wedstrijd lang onzichtbaar. Tegen Kazachstan kwam Charles De Ketelaere in zijn plaats in de basis. Peter Vandenbempt vond hem een heel pak beter.



"In het begin was het logischerwijze wat zoeken, want zo vaak speelt hij niet op die positie. Maar in zowat alles acteerde hij beter dan Lois Openda, en het was nu niet bepaald makkelijker voetballen dan tegen Liechtenstein", zegt de commentator bij Sporza.

"Hij laat zich afzakken tussen de lijnen, speelt in de combinatie, is fijnzinniger aan de bal, kaatst goed in één tijd, zet spelers voor de goal, was betrokken bij vier van de zes doelpunten..."

En ondanks twee overwinningen met 12 gemaakte doelpunten in totaal, is er toch een speler die negatiever uit het tweeluik komt. "Ik vrees dat Openda toch de verliezer is van dit tweeluik. En wat De Ketelaere betreft, was het toch voor herhaling vatbaar. En vooral om het in de moeilijkere matchen die volgen ook eens te testen."