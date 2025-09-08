Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

Met twee doelpunten en een assist heeft Jeremy Doku de wedstrijd tussen België en Kazachstan mee beslist. Een symbolische avond, "thuis", in het Lotto Park.

Een doelpunt bij de 2-0, de assist voor de 3-0, en nadien de 4-0. Jeremy Doku heeft de Rode Duivels geholpen om een tandje bij te steken tegen Kazachstan, zondagavond in het Lotto Park. De voormalige speler van Anderlecht leverde een geweldige prestatie "thuis", voor zijn geliefden. Een symbolisch moment voor de speler van Manchester City, die vaak moeite had om beslissend te zijn bij de nationale ploeg met goals of assists.

"Ja, ik heb een mooie avond beleefd. Het is heel speciaal voor mijn familie en mij om terug te komen naar Anderlecht en twee doelpunten te maken. Het is erg symbolisch. De coach zegt me dat ik meer aanwezig moet zijn in de zestienmeter om gemakkelijke doelpunten te maken, en ik probeer dat te doen."



Jeremy Doku verbetert eindelijk zijn statistieken bij de Rode Duivels

Een mooie avond, ondanks het feit dat de Rode Duivels het toch moeilijk hadden om die eerste goal te maken. Het openingsdoelpunt van Kevin De Bruyne zorgde voor vertrouwen, en daarna haalden de Rode Duivels uit.

"We zaten vanaf het begin in de wedstrijd, maar Kazachstan verdedigde goed in het begin. We kregen enkele kansen maar benutten ze niet. Het prachtige doelpunt van Kevin heeft ons bevrijd. We hebben twee keer met 6-0 gewonnen, maar we moeten nederig blijven. De wedstrijden in oktober zullen beslissend zijn voor de kwalificatie."

Een oktobermaand die dus belangrijk zal zijn voor de Rode Duivels op collectief vlak. En ook individueel voor Jeremy Doku, die bij Manchester City bijna een onbetwiste basisspeler moet worden voor de wedstrijden tegen Wales en Noord-Macedonië, die de kwalificatie voor het WK zullen bepalen.

"Ik ben nog niet op mijn best, zowel hier als bij City. Ik heb gezegd dat dit seizoen beter zal zijn dan het vorige voor mij en ik zal proberen dit te bewijzen, zowel op gebied van spel als statistieken. Ik zal proberen op dezelfde lijn voort te gaan als deze interlandbreak."