12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

Rudi Garcia was natuurlijk een tevreden coach na de tweede demonstratie van zijn team in enkele dagen. En zelfs al was de tegenstander niet erg goed, benadrukt hij dat we de prestatie niet moeten relativeren.

Zelfde locatie, twee sferen. Enkele minuten nadat zijn collega ontslag nam tijdens een persconferentie, kon Rudi Garcia zijn tevredenheid niet verbergen. "We hebben 'gewoon' ons werk gedaan, maar we hebben het goed gedaan. En misschien zelfs een beetje meer dan alleen het werk", aldus de bondscoach van de Rode Duivels.

"Een 'normaal' team zou misschien niet zo'n prestaties hebben geleverd. Ik bedoel daarmee dat we niet zijn verslapt, dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen", vervolgt Garcia. "Natuurlijk moeten we bescheiden blijven, maar laten we niet denken dat deze twee wedstrijden per se gemakkelijk waren. We hebben het onszelf gemakkelijk gemaakt."



Doelsaldo kan het verschil maken

Rudi Garcia is ook verheugd met het doelsaldo van +12, wat het verschil kan maken bij de eindafrekening als de Rode Duivels zouden struikelen in Cardiff. "Zoveel doelpunten maken tegen Kazachstan, is onverwacht, want het is een team dat vanavond meer waard was dan wat het heeft laten zien", merkt hij op. "Deze doelpunten zijn bonus en we weten dat die belangrijk kunnen zijn. We hopen van niet, maar mocht het nodig zijn, dan is het op zijn minst een mogelijk extra punt."

De bondscoach verlaat zijn spelers dan ook tevreden na deze interlandbreak. "Er zijn weinig punten van kritiek. Het was een zeer goede stage. Het is een groep die blij is om samen te zijn, die serieus is wanneer dat nodig is. De manier waarop het team deze interlandperiode heeft aangepakt, waarbij geen enkele speler aan zichzelf dacht terwijl ze speelden, is wat ik onthoud."

Nu is het zaak om het werk in een maand af te maken door niet te verliezen van Wales. "Nu zullen mijn spelers teruggaan naar hun club en ik hoop dat ze in oktober fit terugkomen, want die periode zal beslissend zijn. We willen allemaal naar de VS, we hebben een weg te gaan en dat zullen we samen doen."