Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

De bondscoach van Kazachstan, Ali Aliyev, heeft een verrassende en zeer korte persconferentie gehouden na de nederlaag tegen België. Hij kondigde daarbij zijn ontslag aan.

Een verrassende scène volgde op België-Kazachstan. Voor Rudi Garcia op de persconferentie arriveerde, heeft Ali Aliyev, de Kazachse bondscoach, een zeer korte toespraak gehouden die minder dan 30 seconden duurde ... en zijn ontslag aangekondigd.

Aliyev heeft inderdaad zijn verantwoordelijkheid genomen na de verschrikkelijke 6-0 nederlaag in het Lotto Park op zondag, wat waarschijnlijk het einde betekende van alle hoop op een miraculeuze kwalificatie voor het WK, zelfs als niemand in Kazachstan er nog echt in geloofde.



"Alles wat er vanavond is gebeurd, is mijn fout, de spelers hebben niets te verwijten", verklaarde de Kazachse bondscoach. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij en zal mijn ontslag onmiddellijk aanbieden".

Ali Aliyev was in januari aan het roer gekomen van Kazachstan, en het begin van zijn kwalificatiecampagne voor het WK 2026 was veelbelovend met een team dat weinig doelpunten tegen kreeg, ook al lukte het hen niet om zelf te scoren. Maar met slechts één overwinning in vijf wedstrijden koos Aliyev ervoor om op te stappen.

Het blijft nu afwachten wie de nationale coach van Kazachstan zal zijn in november wanneer België Astana bezoekt voor de voorlaatste kwalificatiewedstrijd. Een ontmoeting die mogelijk erg belangrijk kan zijn, althans als de Rode Duivels hun werk niet doen in oktober.