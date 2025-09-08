We schreven het al eerder, maar alsjeblieft: ga niet terug naar het Koning Boudewijnstadion!

Foto: © photonews

De Belgische voetbalbond vervolgde zijn "tournee door België" afgelopen zondag, terugkomend in Brussel, maar in een ander stadion dan het sombere Koning Boudewijnstadion. En opnieuw vraagt men zich af waarom men in de toekomst zou moeten terugkeren naar het Heizelstadion...

Een grappige scène voor de aftrap van België-Kazachstan: achter ons, in de perstribune, een rij Kazachse journalisten (invloedrijke personen? Toeristen? Moeilijk precies te zeggen) besloten duidelijk dat ze niet braafjes gingen kijken en noteren.

Weet dat aan Belgische journalisten in de perstribune wordt gevraagd om totale neutraliteit te respecteren: niet de kleuren van hun team te dragen en, indien mogelijk, doelpunten niet ostentatief te vieren.

Aan Kazachse zijde, "we geven geen bal om neutraliteit", zoals de op één na beroemdste dichter van het koninkrijk achter Jean-Claude Van Damme zou zeggen. Sjaals in de kleuren van het land, luid aanmoedigen... en voluit het nationale volkslied zingen. Dat zet ons wel op onze plek. "We zullen er stom uitzien als het Belgisch volkslied weerklinkt en niemand meezingt", denken we.

Keer nooit meer terug naar het Koning Boudewijnstadion!

En daar, magie: de Brabançonne begint... en het Lotto Park juicht. Het is al lang geleden dat een nationaal volkslied zo luidkeels werd gezongen als deze zondag, voor een op papier niet al te spannende wedstrijd tegen Kazachstan. "Nee, ik denk dat mensen altijd zingen - je hoort het gewoon nooit in het Koning Boudewijnstadion", fluistert onze collega ons toe.

En zo, als er nog een argument nodig was, nog een reden om alsjeblieft nooit meer terug te keren naar die vreselijke Heizel-vlakte, die bijna net zo'n schande is voor het land als de luchthaven van Charleroi of de afwezigheid van een regering al een jaar en twee maanden lang. We hadden het geschreven na de match in Genk - we schrijven het opnieuw.

En als dit een vast discussiepunt wordt en we na de wedstrijden die in Gent en Luik gespeeld zullen worden, die hopelijk uitverkocht zullen zijn, een ware campagne beginnen. We weten dat de financiële situatie van de Belgische Voetbalbond betekent dat wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion bijna verplicht zijn. Maar we kunnen niet geloven dat er geen oplossingen zijn om dit aan te pakken. Laat heel België maar bijdragen...

België
Kazachstan

