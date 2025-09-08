📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten
Foto: © photonews

Na deze nieuwe internationale pauze, die nog niet helemaal voorbij is, zijn er al 17 landen gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap 2026. Hier is de huidige projectie van de potten die de loting zullen bepalen.

Voor de eerste keer in haar geschiedenis zal het Wereldkampioenschap in 2026 48 teams verwelkomen. Deze zullen worden verdeeld in 12 groepen van 4.

Na deze internationale pauze in september en voor de laatste wedstrijden van maandag, met name in Europa maar ook in Afrika, hebben 17 landen al hun ticket voor het volgende WK veiliggesteld.

De huidige projectie van de potten voor het Wereldkampioenschap 2026

We vinden uiteraard de drie gastlanden - Canada, Mexico en de Verenigde Staten - maar ook vaste waarden in de competitie, zoals Argentinië, Brazilië, Marokko, Colombia, Uruguay, Japan, Zuid-Korea, Australië, Paraguay en Ecuador. Nieuw-Zeeland hebben ook hun kwalificatie al afgedwongen.

Wat betreft nieuwkomers hebben Jordanië en Oezbekistan zich gekwalificeerd voor hun eerste Wereldbeker. Kaapverdië, momenteel leider in zijn groep in Afrika, lijkt ook goed op weg om zijn ticket te bemachtigen.

De 48 gekwalificeerde teams zullen vervolgens worden verdeeld in vier potten op basis van hun FIFA-klassement. De drie gastlanden en de negen hoogst geplaatste landen zullen pot 1 vormen en zullen zo de grote kanonnen in de groepsfase vermijden. Momenteel op de achtste plaats, heeft België dus alle kansen om in pot 1 terecht te komen bij kwalificatie.

