"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht

"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Pierre Locht komt regelmatig in contact met Rudi Garcia. Hij lijkt overtuigd door zijn eerste maanden aan het hoofd van de Rode Duivels.

Nu ver weg van de drukte bij Standard, werkt Pierre Locht bij de voetbalfederatie. Zijn verschillende taken brengen hem onder andere tot het waarborgen van alle logistieke aspecten rond de Rode Duivels. Hij wisselt daarom regelmatig van gedachten met Rudi Garcia zodat de spelers en de sportieve staf zich kunnen concentreren op hun taak op het veld.

In een interview met de RTBF spreekt Locht over zijn eerste maanden met onze bondscoach: "Ik leer hem kennen: hij is heel collaboratief, eenvoudig en heel menselijk... maar hij heeft ook een zeer duidelijke visie op wat hij wil en wat hij denkt dat goed is."

Lees ook... Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

Garcia wil zijn ervaring overbrengen

De juiste man op de juiste plaats? "Het is een coach met ruime ervaring op topniveau, maar hij staat open voor discussie: het is zeer verrijkend om met hem te praten en je voelt zijn wens om zijn ervaring over te dragen. Hij is ook de coach waar België op dit moment behoefte aan had: een ervaren en rustige man, met een duidelijke visie en het vermogen om te verenigen."

"Hoewel hij enkele mensen in zijn staf heeft gebracht, moest hij ook rekening houden met de mensen die al bij de bond in dienst waren. Als vertegenwoordiger van Standard in de Raad van Bestuur, maakte ik ook deel uit van de Task Force toen Domenico Tedesco werd aangesteld", vervolgt Locht.

Dit is te verklaren. In die tijd kwam België net uit zes jaar onder Roberto Martinez. Deze laatste had ook de rol van technisch directeur op zich genomen. De periode na Martinez was dus niet eenvoudig: "De bond wilde de clubs peilen, die vaker te maken hebben met het kiezen van hun coaches, om beter inzicht te krijgen in de moderne eisen aan een coach. En de clubs hebben die knowhow."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kazachstan

Meer nieuws

Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld De derde helft

Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

10:30
Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

09:30
4
12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

09:00
Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

08:20
4
Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

07:50
3
Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

08:00
Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

23:36
1
Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'" Reactie

Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'"

23:31
1
Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

23:00
Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

22:34
Raskin blinkt uit bij Rode Duivels, maar zit wel in een héél moeilijke situatie: "Ik wil dit oplossen" Reactie

Raskin blinkt uit bij Rode Duivels, maar zit wel in een héél moeilijke situatie: "Ik wil dit oplossen"

06:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Sobol - Kyei

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Sobol - Kyei

10:00
Hebben we een vervanger voor Lukaku gevonden? De Ketelaere meesterlijk als targetspits: "Heb me geamuseerd" Reactie

Hebben we een vervanger voor Lukaku gevonden? De Ketelaere meesterlijk als targetspits: "Heb me geamuseerd"

23:17
12
Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

10:00
📷 Marc Coucke is niet alleen: zat de toekomstige voorzitter van Anderlecht naast hem in het Lotto Park?

📷 Marc Coucke is niet alleen: zat de toekomstige voorzitter van Anderlecht naast hem in het Lotto Park?

22:30
Een Mauve voor altijd: Romelu Lukaku keert in stijl terug naar Anderlecht

Een Mauve voor altijd: Romelu Lukaku keert in stijl terug naar Anderlecht

22:00
1
Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

08:40
2
Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

07:20
Vertrekt Mika Godts? Ajax neemt duidelijk standpunt in na miljoenenbod

Vertrekt Mika Godts? Ajax neemt duidelijk standpunt in na miljoenenbod

07:40
Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

07:20
3
'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

06:30
9
Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

22:15
Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels

Liechtenstein opnieuw door de gehaktmolen: nieuwe leider in de groep van de Rode Duivels

21:20
'Westerlo zorgt voor verrassing en kaapt verdediger weg bij Juventus'

'Westerlo zorgt voor verrassing en kaapt verdediger weg bij Juventus'

21:40
5
Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

Romeo Vermant een smeerlapje op het veld? "Ik neem die rol met plezier op mij "

21:00
Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen

Hallo Rudi Garcia? Terwijl Openda geen indruk maakt scoort deze Belgische spits zijn 16e doelpunt van het seizoen

20:30
6
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
2
Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

20:15
Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

20:01
3
OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

OFFICIEEL: Dender shopt in eigen land en haalt speler binnen die al twee keer op rij degradeerde

19:30
2
Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

14:30
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

18:30
'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

19:00
2
En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

18:45

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 20:45 Italië Italië
Kroatië Kroatië 20:45 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 20:45 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 20:45 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 20:45 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 20:45 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 20:45 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 09/09 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 09/09 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 09/09 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 09/09 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 09/09 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 09/09 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 09/09 Portugal Portugal
Servië Servië 09/09 Engeland Engeland
Albanië Albanië 09/09 Letland Letland

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen Don Doumbia Don Doumbia over België - Kazachstan: 6-0 kukeluku kukeluku over Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia Bork Bork over Hebben we een vervanger voor Lukaku gevonden? De Ketelaere meesterlijk als targetspits: "Heb me geamuseerd" Dirk1897 Dirk1897 over Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit YoniVL YoniVL over Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park Kompany_GOAT Kompany_GOAT over 'Westerlo zorgt voor verrassing en kaapt verdediger weg bij Juventus' LordJozef LordJozef over Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven Birger J. Birger J. over 'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge' MALYNWA MALYNWA over Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved