"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht

Pierre Locht komt regelmatig in contact met Rudi Garcia. Hij lijkt overtuigd door zijn eerste maanden aan het hoofd van de Rode Duivels.

Nu ver weg van de drukte bij Standard, werkt Pierre Locht bij de voetbalfederatie. Zijn verschillende taken brengen hem onder andere tot het waarborgen van alle logistieke aspecten rond de Rode Duivels. Hij wisselt daarom regelmatig van gedachten met Rudi Garcia zodat de spelers en de sportieve staf zich kunnen concentreren op hun taak op het veld.

In een interview met de RTBF spreekt Locht over zijn eerste maanden met onze bondscoach: "Ik leer hem kennen: hij is heel collaboratief, eenvoudig en heel menselijk... maar hij heeft ook een zeer duidelijke visie op wat hij wil en wat hij denkt dat goed is."



Garcia wil zijn ervaring overbrengen

De juiste man op de juiste plaats? "Het is een coach met ruime ervaring op topniveau, maar hij staat open voor discussie: het is zeer verrijkend om met hem te praten en je voelt zijn wens om zijn ervaring over te dragen. Hij is ook de coach waar België op dit moment behoefte aan had: een ervaren en rustige man, met een duidelijke visie en het vermogen om te verenigen."

"Hoewel hij enkele mensen in zijn staf heeft gebracht, moest hij ook rekening houden met de mensen die al bij de bond in dienst waren. Als vertegenwoordiger van Standard in de Raad van Bestuur, maakte ik ook deel uit van de Task Force toen Domenico Tedesco werd aangesteld", vervolgt Locht.

Dit is te verklaren. In die tijd kwam België net uit zes jaar onder Roberto Martinez. Deze laatste had ook de rol van technisch directeur op zich genomen. De periode na Martinez was dus niet eenvoudig: "De bond wilde de clubs peilen, die vaker te maken hebben met het kiezen van hun coaches, om beter inzicht te krijgen in de moderne eisen aan een coach. En de clubs hebben die knowhow."