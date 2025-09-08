'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

Op deadline day wil KVC Westerlo nog toeslaan. De club voert vergevorderde gesprekken met KAA Gent over Dante Vanzeir, al kan zijn salaris een struikelblok vormen bij een mogelijke transfer.

Op transferdeadline day lijken er nog heel wat JPL-clubs toe te willen slaan. Ook KVC Westerlo maakt zich klaar om nog een extra aanvaller te verwelkomen.

De Kemphanen willen namelijk in de eigen competitie gaan shoppen, bij KAA Gent. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Westerlo zijn oog laten vallen op Dante Vanzeir.



Dante Vanzeir naar KVC Westerlo?

Sterker nog, Westerlo zou zelfs doorduwen voor Vanzeir. Beide ploegen zitten in vergevorderde gesprekken over een transfer. Welk bedrag er met een eventuele deal gemoeid is, is nog niet geweten.

Wat nog wel een struikelblok kan vormen is het salaris. Dat zou een pak lager liggen bij Westerlo en dus proberen de Kemphanen hem te overtuigen van hun sportieve project.

Hij kwam pas in januari aan bij KAA Gent, maar kan zich maar moeilijk bewijzen als eerste spits. In totaal scoorde hij slechts vijf doelpunten voor de Buffalo's in 21 wedstrijden.