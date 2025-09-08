'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op deadline day wil KVC Westerlo nog toeslaan. De club voert vergevorderde gesprekken met KAA Gent over Dante Vanzeir, al kan zijn salaris een struikelblok vormen bij een mogelijke transfer.

Op transferdeadline day lijken er nog heel wat JPL-clubs toe te willen slaan. Ook KVC Westerlo maakt zich klaar om nog een extra aanvaller te verwelkomen.

De Kemphanen willen namelijk in de eigen competitie gaan shoppen, bij KAA Gent. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Westerlo zijn oog laten vallen op Dante Vanzeir.

Lees ook... Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

Dante Vanzeir naar KVC Westerlo?

Sterker nog, Westerlo zou zelfs doorduwen voor Vanzeir. Beide ploegen zitten in vergevorderde gesprekken over een transfer. Welk bedrag er met een eventuele deal gemoeid is, is nog niet geweten.

Wat nog wel een struikelblok kan vormen is het salaris. Dat zou een pak lager liggen bij Westerlo en dus proberen de Kemphanen hem te overtuigen van hun sportieve project.

Hij kwam pas in januari aan bij KAA Gent, maar kan zich maar moeilijk bewijzen als eerste spits. In totaal scoorde hij slechts vijf doelpunten voor de Buffalo's in 21 wedstrijden.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
KAA Gent
Westerlo
Dante Vanzeir

Meer nieuws

Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

18:20
1
📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

16:00
1
Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

17:20
4
Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

18:45
Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

18:30
2
Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

13:00
5
Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

11:40
Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

11:22
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Nilsson - Bolat - Bruno - Haraguchi - Doumbia - Sikan - Alli - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Nilsson - Bolat - Bruno - Haraguchi - Doumbia - Sikan - Alli - Simic

18:00
Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

11:00
Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld De derde helft

Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

10:30
Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

18:00
Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

09:30
4
12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

09:00
Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

08:20
7
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

17:15
Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

07:50
12
Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

08:00
OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

17:04
1
OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

16:13
4
Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

17:00
1
"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht

"De coach waar België nood aan had": Rudi Garcia oogst lof van Pierre Locht

07:00
Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

15:30
6
Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

14:46
1
Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

Raarste persconferentie ooit! Bondscoach Kazachstan neemt ontslag meteen na de match: "Alles is mijn schuld"

23:36
1
Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'" Reactie

Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'"

23:31
1
Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

15:00
OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

14:30
Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

14:30
Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

14:00
2
Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

13:30
1
Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

23:00
Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

Rode Duivels geven opnieuw 6-0-demonstratie weg tegen Kazachstan: het Lotto Park was de speeltuin van Kevin De Bruyne

22:34
De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

12:40
9
Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

12:30
4
Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

12:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

juniorke26 juniorke26 over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar Dekerk Bart Dekerk Bart over Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing JVD002 JVD002 over OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt TheWiseGuy TheWiseGuy over Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard? mantoch mantoch over Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt Porthos Porthos over 📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over 'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer' DKMA DKMA over Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved