Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

Foto: © photonews

Kevin De Bruyne heeft nu 34 doelpunten gescoord met de Rode Duivels, waardoor hij de op één na beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de selectie is geworden en Eden Hazard heeft ingehaald.

Een doelpunt tegen Liechtenstein, een brace en een assist tegen Kazachstan: op 34-jarige leeftijd blijft Kevin De Bruyne de Rode Duivels verrassen.

Zijn twee doelpunten van zondagavond in het Lotto Park hebben hem geholpen om nog meer geschiedenis te schrijven voor de Belgische nationale ploeg. Hij werd de op een na beste doelpuntenmaker.

De Bruyne passeert Hazard, Tielemans nadert Van Himst

Met 34 doelpunten heeft Kevin De Bruyne Eden Hazard ingehaald, die op 33 doelpunten is blijven steken. Bij de Rode Duivels doer alleen Romelu Lukaku, met zijn indrukwekkende totaal van 89 doelpunten, beter dan de middenvelder. KDB heeft ook 53 assists gegeven in 113 optredens voor het nationale team.

Wat betreft het aantal selecties nadert Thibaut Courtois (105) de zevende plaats van Dries Mertens (109), terwijl Youri Tielemans (79) nu dichter bij Paul Van Himst (81) komt aan de ingang van de top 20.

Deze interlandbreak was ook de gelegenheid voor meerdere Rode Duivels om hun allereerste doelpunt te maken in het team: Arthur Theate en Malick Fofana tegen Liechtenstein, en Nicolas Raskin tegen Kazachstan. Een perfecte week voor Rudi Garcia en zijn troepen.

