Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

"Masterclass", "Perfectie", "Magisch". De prestatie van Kevin De Bruyne tegen Kazachstan leverde hem enkel lof op. Met twee goals en een assist schitterde de spelmaker als nooit tevoren.

Sofascore bekroonde De Bruyne met een perfecte 10. Het statistiekenplatform is niet mild in zijn beoordelingen, waardoor zo’n score uitzonderlijk blijft. Voor KDB was het al de derde keer in zijn interlandcarrière.

De draaischijf van Manchester City was de absolute metronoom van de Duivels. Net voor rust haalde hij vernietigend uit in de winkelhaak en brak zo de match open.



🔟 | Perfection!



Kevin De Bruyne v Kazakhstan:



👌 87 touches

⚽️ 2 goals

🎯 7 shots/4 on target

🅰️ 1 assist

🎁 2 big chances created

🔑 5 key passes

↪️ 6/10 accurate crosses

🤺 5/7 ground duels won

📈 10 Sofascore Rating



Still very much got it. 🇧🇪💫 pic.twitter.com/udwUTbecql — Sofascore Football (@SofascoreINT) September 7, 2025

Kort daarna volgde ook nog een slimme assist. In de slotfase zette hij zelf de forfaitcijfers op het bord met zijn tweede van de avond.

Dankzij die goals stijgt De Bruyne in de geschiedenisboeken. Met 34 interlanddoelpunten gaat hij Eden Hazard (33) voorbij in de topschutterslijst.

De bondscoach was duidelijk: "We mogen blij zijn dat we Kevin nog bij zijn club én de nationale ploeg aan het werk zien."