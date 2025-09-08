Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

Jeremie Vaneeckhout verscheen zondag niet op de tribunes van het Astridpark voor België-Kazachstan. De ex-covoorzitter van Groen wilde een statement maken, maar zijn outfit werd hem fataal.

Het Vlaams Parlementslid droeg een T-shirt met een pro-Palestijnse boodschap. Volgens Vaneeckhout was dat de reden waarom hij de toegang tot het stadion werd geweigerd.

Op sociale media reageerde hij fel tegen de voetbalbond. Hij stelde dat een standpunt innemen tegen geweld en voor mensenrechten geen verdeling zaait, maar net vanzelfsprekend zou moeten zijn.



Volgens Vaneeckhout hoort protest bij voetbal en is het weigeren van toegang onaanvaardbaar. Hij benadrukte dat internationale recht en mensenrechten boven politieke gevoeligheden moeten staan.

Uiteindelijk besloot hij zijn T-shirt binnenstebuiten te draaien. Zo mocht hij alsnog binnen, al verklaarde hij dat dit enkel gebeurde om zijn gezelschap niet alleen te laten.

Vaneeckhout is al meer dan tien jaar trouwe supporter van de Rode Duivels. Hij mist zelden een thuiswedstrijd en reist vaak mee naar uitwedstrijden. Het was de eerste keer dat hem de toegang werd geweigerd.