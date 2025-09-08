Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

De Rode Duivels maakten indruk met twee ruime zeges in één week. Onder Rudi Garcia lijkt de ploeg weer met plezier en overtuiging te spelen, tot tevredenheid van analisten.

De Rode Duivels konden zondag voor de tweede keer in één week met zes doelpunten verschil winnen. Na de 0-6 op Liechtenstein volgde nu een 6-0 tegen Kazachstan.

Bondscoach Rudi Garcia maakte zo toch indruk in zijn eerste maanden. De allereerste wedstrijd tegen Oekraïne deed niet veel goeds vermoeden, maar nadien liep alles wel goed.



De Rode Duivels hebben er weer zin in

"De groep toont terug veel gedrevenheid om voor de Rode Duivels te spelen. Onder Tedesco was dat ver weg. Als je De Bruyne nu ziet spelen in vergelijking met de laatste wedstrijden onder Tedesco... Dat is dag en nacht verschil", zegt Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws.

Ook Frank Boeckx merkt op dat de Rode Duivels weer graag voetbal spelen. De bank met de supporters lijkt ook helemaal in orde te zijn, na ongemakkelijke momenten op het EK afgelopen zomer.

"De wil om voor de Rode Duivels te spelen moet je tonen op het veld. Dat ze aankomen met handtassen en designerkledij maakt me weinig uit, maar je moet dan wel presteren. Het is gewoon leuk om te kijken naar een ploeg die met goesting op het veld staat", klinkt het bij de voormalige doelman.