Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

Wat valt er te bekritiseren na zo'n prestatie? De Rode Duivels walsten over Kazachstan heen, waarbij sommigen nog meer uitblonken dan anderen.

Courtois (6,5)

Niets te doen tot de 78e minuut en een afstandsschot, dat hij goed wegduwt. Door deze twee weinig spannende matchen te spelen, heeft hij volledig bevestigd dat hij weer in de harten van de Belgen zit.

De Cuyper (7)

Altijd dat uitstekende offensieve rendement, dit keer niet beloond met een doelpunt maar bijzonder interessant. De Cuyper probeert moeilijke dingen, vaak met succes.



Lees ook... Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

Theate (6)

Niet alleen stond hij achterin als een huis, hij ging ook geregeld mee naar voren, waarschijnlijk met de smaak van zijn goal tegen Liechtenstein nog in de mond. Wel weinig tegenstand.

Debast (7)

Even degelijk defensief, maar probeerde ook om de lijnen te breken en in te dribbelen om een man-meer te creëren. Twee complementaire stijlen: hopelijk zien we Wout Faes niet meer in dit verdedigingsduo…

Castagne (6,5)

Zoals Meunier in Vaduz zorgde hij voor gevaar met zijn voorzetten, al waren die minder scherp dan die van de basisspeler in de eerste match.

Raskin (7)

Zijn eerste interlanddoelpunt, maar vooral een erg verzorgde wedstrijd met veel recuperaties, vol van de grinta die hem typeert. Een serieuze optie voor Garcia.

Tielemans (8)

Wat een match van de kapitein, ook al scoorde hij niet. Altijd de juiste keuze, en deze keer geen enkel balverlies of concentratieverlies. Perfect.

De Bruyne (9)

Een beetje slordig in de eerste helft, maar daarna schakelde hij een versnelling hoger en gaf hij een recital. Zijn eerste doelpunt was schitterend, net als zijn openingen en aannames. Tijdens deze interlandbreak zagen we een volledig herboren KDB!

Doku (8)

Tijdens het grootste deel van de eerste helft was hij erg frustrerend, steeds kiezend voor de minst risicovolle of minst intuïtieve oplossing. Maar uiteindelijk liet hij zich gaan en scoorde hij een prachtig doelpunt. Zijn tweede goal bekroonde een sterke tweede helft.

De Ketelaere (7,5)

CDK had een ondankbare rol en was lang onzichtbaar. Maar zijn assist bij de openingstreffer “ontgrendelde” hem, en in de tweede helft durfde hij meer, met soms geniale dribbels. Hij zette Doku schitterend vrij bij de 4-0.

Trossard (4,5)

Stond er druk op hem? Moeilijk te zeggen, want de Arsenal-spits krijgt altijd krediet van de Belgische bondscoaches. Maar gezien de concurrentie (Saelemaekers en Fofana maakten een sterke invalbeurt), lijkt het erop dat Trossard misschien een van zijn laatste kansen heeft verspeeld. Een erg matige match: weinig inspiratie, traag en vaak uit de pas.