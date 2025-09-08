Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

Kevin De Bruyne is niet langer de aanvoerder van de Rode Duivels... maar was wel de dirigent zondag. Wat een wedstrijd van de middenvelder van Napoli, die eindelijk al zijn krachten lijkt te hebben teruggevonden.

"In Italië noemen ze dat "fuoriclasse", buiten categorie": Rudi Garcia heeft zeer goed samengevat wat iedereen dacht na België-Kazachstan. Kevin De Bruyne vond steeds de oplossing, de juiste actie, de pass die de verdediging ontwrichtte.

Zijn schot voor de 1-0? Alisson, Unai Simon, Mike Maignan of Gianluigi Donnarumma in de finale van het WK zouden het ook niet gestopt hebben. Zijn balbehandeling zou de beste middenvelders ter wereld verrast hebben.



De enige vraag is of De Bruyne dit niveau zou kunnen handhaven in een (veel) intensievere wedstrijd, maar een Luka Modric bleef competitief tot zijn 39e door zijn speelstijl aan te passen aan zijn fysieke capaciteiten.

"Laten we hopen dat we nog lang kunnen genieten van een Kevin De Bruyne op dit niveau, zowel bij zijn club als het nationale elftal", voegde Rudi Garcia eraan toe tijdens zijn persconferentie. De Fransman heeft misschien wel een rol gespeeld, zij het bescheiden, in de wederopstanding van zijn spelmaker. Door een zeer positieve sfeer te creëren rond het nationale team en door definitief het aanvoerdersdossier op te lossen, waarna KDB minder verantwoordelijkheden kreeg.

Naar onze mening is Kevin De Bruyne niet echt een kapitein in hart en nieren, net zoals Eden Hazard dat niet was. De manier waarop De Bruyne zijn aanvoerdersrol tijdens het EK 2024 beheerde, liet te wensen over, net als zijn optredens zodra de druk toenam. Youri Tielemans lijkt een ideale keuze te zijn.

Vanaf nu kan De Bruyne zich richten op het veld. Net zoals zijn transfer naar Napoli een last van zijn schouders heeft genomen en hem een perfecte leefomgeving biedt om nog enkele seizoenen op het hoogste niveau te schitteren. Tegelijkertijd zal hij zijn laatste kunsten tonen bij de nationale ploeg.