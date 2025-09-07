Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Rudi Garcia verscheen gisteren in Brussel met een glimlach voor de pers, maar liet meteen verstaan dat de 0-6 in Liechtenstein niet mag leiden tot zelfgenoegzaamheid. "Integendeel, we willen absoluut zes op zes in september", benadrukte de bondscoach.

Opvallend: de coach maakte duidelijk dat hij zal sleutelen aan zijn basiself. “Of we met dezelfde ploeg zullen spelen? Neen”, klonk het. “Ik was tevreden donderdag, maar ik moet ook rekening houden met speelminuten, met de tegenstander, en ik wil enkele zaken uitproberen. Ik zet de ploeg die ik het best in staat acht om de zege te pakken.”

In de verdediging lijkt weinig te veranderen. Thibaut Courtois staat onbetwist in doel en ook Zeno Debast en Arthur Theate behouden hun plaats centraal achterin. “Ik was tevreden over hen”, aldus Garcia. Op de linksachter is Maxim De Cuyper een zekerheid nu Seys out is. Rechtsachter blijft een keuze tussen Meunier en Castagne.

Vooraan wissels?

Het middenveld draait rond de vaste waarden Youri Tielemans en Kevin De Bruyne. Garcia bevestigde dat automatismen daar belangrijk zijn. Tielemans scoorde tweemaal in zijn debuutmatch als kapitein en blijft uiteraard staan. De Bruyne, opnieuw sleutelspeler, zou naast Hans Vanaken starten, tenzij Garcia meer defensieve zekerheid wil met Raskin of Vanhoutte.

Voorin zijn de keuzes het meest onzeker. Jeremy Doku lijkt zeker van zijn plek, maar over Lois Openda twijfelt de bondscoach. “Het gaat erom vertrouwen te geven, maar ook om opties open te houden”, zei hij. Charles De Ketelaere of Alexis Saelemaekers kunnen in beeld komen. Malick Fofana maakte indruk, maar kreeg 90 minuten tegen Liechtenstein. “We hebben vinnige spelers nodig”, glimlachte Garcia, “maar we moeten ze doseren.”

Verwachte elf tegen Kazachstan: Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Doku, De Ketelaere, Saelemaekers.