Volg België - Kazachstan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 07/09/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Koning Boudewijn Stadion
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens
Foto: © photonews

Rudi Garcia verscheen gisteren in Brussel met een glimlach voor de pers, maar liet meteen verstaan dat de 0-6 in Liechtenstein niet mag leiden tot zelfgenoegzaamheid. "Integendeel, we willen absoluut zes op zes in september", benadrukte de bondscoach.

Opvallend: de coach maakte duidelijk dat hij zal sleutelen aan zijn basiself. “Of we met dezelfde ploeg zullen spelen? Neen”, klonk het. “Ik was tevreden donderdag, maar ik moet ook rekening houden met speelminuten, met de tegenstander, en ik wil enkele zaken uitproberen. Ik zet de ploeg die ik het best in staat acht om de zege te pakken.”

In de verdediging lijkt weinig te veranderen. Thibaut Courtois staat onbetwist in doel en ook Zeno Debast en Arthur Theate behouden hun plaats centraal achterin. “Ik was tevreden over hen”, aldus Garcia. Op de linksachter is Maxim De Cuyper een zekerheid nu Seys out is. Rechtsachter blijft een keuze tussen Meunier en Castagne.

Vooraan wissels?

Het middenveld draait rond de vaste waarden Youri Tielemans en Kevin De Bruyne. Garcia bevestigde dat automatismen daar belangrijk zijn. Tielemans scoorde tweemaal in zijn debuutmatch als kapitein en blijft uiteraard staan. De Bruyne, opnieuw sleutelspeler, zou naast Hans Vanaken starten, tenzij Garcia meer defensieve zekerheid wil met Raskin of Vanhoutte.

Voorin zijn de keuzes het meest onzeker. Jeremy Doku lijkt zeker van zijn plek, maar over Lois Openda twijfelt de bondscoach. “Het gaat erom vertrouwen te geven, maar ook om opties open te houden”, zei hij. Charles De Ketelaere of Alexis Saelemaekers kunnen in beeld komen. Malick Fofana maakte indruk, maar kreeg 90 minuten tegen Liechtenstein. “We hebben vinnige spelers nodig”, glimlachte Garcia, “maar we moeten ze doseren.”

Verwachte elf tegen Kazachstan: Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Doku, De Ketelaere, Saelemaekers.

Prono België - Kazachstan

België wint
Populairste
3-0
(2x)		 2-0
(2x)		 4-0
(1x)

Vergelijking België - Kazachstan

Onderlinge duels gewonnen

4
2
0
13/10 15:00 Kazachstan Kazachstan 0-2 België België
08/06 20:45 België België 3-0 Kazachstan Kazachstan
07/10 20:45 België België 4-1 Kazachstan Kazachstan
08/10 18:00 Kazachstan Kazachstan 0-2 België België
12/09 17:00 Kazachstan Kazachstan 2-2 België België
16/08 20:45 België België 0-0 Kazachstan Kazachstan
Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

06/09 10

De Rode Duivels wonnen met 0-6 van Liechtenstein. Frank Raes looft vooral Maxim De Cuyper, het duo De Bruyne-Vanaken én nieuwe kapitein Youri Tielemans.

Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

06/09

Rudi Garcia heeft de wedstrijd tegen Kazachstan ingeleid met de traditionele persconferentie één dag voor de wedstrijd. Daarin heeft hij duidelijk gemaakt dat er toch wel w...

De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

06/09

Net als Rudi Garcia heeft ook Kevin De Bruyne de pers te woord gestaan in aanloop naar de interland tegen Kazachstan. Het ging niet enkel over de nationale ploeg, er passee...

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

06/09 2

Herinnert u zich de vorige interlandperiodes nog? Toen maakte bondscoach Rudi Garcia toch enkele keuzes die bij de publieke opinie verrassend overkwamen.

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

06/09

De Rode Duivels kunnen zondag alleen tevreden zijn met een thuiszege. De bondscoach van Kazachstan heeft natuurlijk zijn plannetje om zo'n resultaat te voorkomen.

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

06/09 2

Kevin De Bruyne vindt niet dat er veel 'gedoe' moet gemaakt worden bij de Rode Duivels. Hij zet één van de spelers die kritiek krijgt na het uitje in Liechtenstein dan ook ...

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

06/09 3

Hoe zou het nog zijn met Jonathan Legear? Wel, hij laat af en toe wel eens van zich horen met een mening over het Belgische voetbal.

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30 1

België tegen Kazachstan. Het brengt voor menig voetballiefhebber herinneringen naar boven uit een tijd dat we ons maar moeilijk konden onderscheiden van dat soort tegenstan...

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30 1

Zondagavond zullen de Rode Duivels Kazachstan verwelkomen in het Lotto Park. De UEFA heeft de scheidsrechter die de wedstrijd zal leiden bekendgemaakt. En die brengt niet m...

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 15:00 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 18:00 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 18:00 Nederland Nederland
België België 20:45 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 20:45 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 20:45 Spanje Spanje
Polen Polen 20:45 Finland Finland
Duitsland Duitsland 20:45 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 08/09 Italië Italië
Kroatië Kroatië 08/09 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 08/09 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 08/09 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 08/09 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 08/09 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 08/09 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 09/09 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 09/09 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 09/09 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 09/09 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 09/09 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 09/09 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 09/09 Portugal Portugal
Servië Servië 09/09 Engeland Engeland
Albanië Albanië 09/09 Letland Letland
