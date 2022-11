Wie zet zijn reeksje voor de break van het WK door: STVV of Cercle Brugge?

STVV en Cercle Brugge zijn allebei bezig aan een goeie reeks en spelen in de laatste wedstrijd voor het WK tegen elkaar.

STVV en Cercle Brugge staan allebei in de middenmoot van het klassement en zijn ook allebei bezig aan een mooi reeksje. STVV haalde 10 op 15 in de laatste vijf wedstrijden, Cercle Brugge pakte zelfs 13 op 15. En ook in de beker wonnen beide ploegen deze week.

Ze zitten dus beide in een goede flow en willen die voor de break door het WK niet meer kwijt geraken. Een 9 op 9 zou de spelers van STVV een paar extra dagen verlof opleveren. "Al hoop ik niet dat dat hun enige motivatie is om er voor eigen publiek het beste van te maken", zei STVV-coach Hollerbach op zijn persconferentie.

Cercle Brugge trainde dan weer vrijdagnamiddag op het veld van KSV Oostkamp, dat net zoals STVV, een kunstgrasveld heeft. Muslic rekent weer op dezelfde namen als in de vorige wedstrijden. "STVV vormt een opportuniteit om onze goede vorm verder te zetten", zei de Oostenrijker.

In de laatste vijf onderlinge duels won STVV twee keer, Cercle drie keer. Opvallend daarin is dat van die vijf onderlinge duels de match twee keer op 1-0 eindigde en twee keer op 3-0. Cercle won in de laatste drie matchen op Stayen wel twee keer en heeft dus weinig last van het kunstgras.