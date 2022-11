Wolke Janssens (STVV) na nipte nederlaag tegen Cercle Brugge: "Tweede helft was wat non-voetbal"

STVV is er niet in geslaagd om 9 op 9 te pakken tegen Cercle Brugge in een kansarme match.

STVV verloor tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. In een match met weinig kansen kon Cercle zijn enige kans op doel wel afwerken via Ueda. STVV moest de laatste tien minuten ook nog met tien spelen door een rode kaart voor invaller Kaya. “Dit is een onnodige nederlaag voor ons. Ik denk dat we in de eerste helft beter waren en ook gevaarlijker. Zonder grote kansen, maar zeker met het betere van het spel. Enkel de laatste pass kwam er niet uit”, zei Wolke Janssens achteraf bij Sporza. "De tweede helft was wat non-voetbal. Veel lange ballen en dan komen zij er uiteindelijk één keer door. Ze krijgen één kans en maken die ook af. Heel efficiënt en ook heel jammer voor ons. Dat scheelt ons een paar vakantiedagen die we bij winst wel hadden gehad." Coach Hollerbach had dat de spelers van STVV beloofd als ze 9 op 9 zouden pakken.