Olivier Deman (Cercle Brugge) na nipte zege tegen STVV: "Het kon hier zeker op 0-0 eindigen"

Cercle Brugge had slechts één schot op doel tegen STVV, maar die ging wel direct binnen.

De match tussen STVV en Cercle Brugge was er een van weinig kansen. Beide ploegen hadden slechts maar één schot op doel. Bij Cercle Brugge ging die kans wel meteen binnen dankzij de Japanner Ueda. De Japanner zag zijn schot in de eerste helft ook nipt naast gaan.

Ook Olivier Deman van Cercle Brugge vond het ook een gevleide zege. "Het was een stevige wedstrijd, een beetje op het randje. Het kon hier zeker op 0-0 eindigen, al hadden we in de eerste helft wel zeker de betere kansen”, reageerde hij bij Sporza.

Sinds de trainerswissel pakte Cercle Brugge 19 op 24, terwijl het daarvoor slechts 6 op 27 pakte. Het blijft daardoor in het spoor van de top acht. "We zitten in een goede flow onder Muslic, een beetje vergelijkbaar met Thalhammer vorig seizoen. In het seizoensbegin hadden we wat pech, nu valt het dubbeltje wel naar onze kant”, besloot Deman.