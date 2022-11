Supporters gewond bij relletjes na duel tussen STVV en Cercle Brugge

Na de wedstrijd tussen STVV en Cercle Brugge van zaterdagavond kwam het buiten het stadion tot schermutselingen tussen supporters van beide ploegen.

Een 40-tal supporters van Cercle Brugge zorgde volgens Het Belang van Limburg voor problemen op het Stationsplein in Sint-Truiden. Enkele mensen raakten daarbij gewond. De politie verscheen in grote getale.

“Er was wat duw- en trekwerk, maar onze diensten hebben de Cercle Brugge-supporters op de trein gekregen”, zegt korpschef Steve Provost van de politie. “Een paar mensen liepen wat kneuzingen op. Wij hebben geprobeerd om de supporters op het Stationsplein te houden, zodat ze niet het centrum in konden trekken.”

Maar even later was het opnieuw prijs. “Even nadat de trein vertrokken was, kregen de oproep om bijstand te verlenen aan het station van Landen. Daar bleek dat de supporters waren afgestapt. Blijkbaar waren ze naar Sint-Truiden gekomen met de bedoeling om uit te dagen.”