Slecht spelen maar toch winnen: Invaller Oh zorgt voor waanzinnig slot en 21/21 van Racing Genk tegen sterk KV Mechelen

Vorig seizoen had Genk een trauma opgelopen aan doelpunten in de blessuretijd, ditmaal doen ze het zelf. Na een zeer matige partij waarin KV Mechelen op voorsprong kwam bij Genk was het invaller Oh die met twee doelpunten Genk op en over Mechelen hees.

Eén kans in matige eerste helft

Door de voetballende reputatie die zowel Racing Genk als KV Mechelen hadden opgebouwd maakten we ons klaar voor een aangename wedstrijd in de Cegeka Arena. De realiteit draaide echter anders uit want we kregen een zeer matige eerste helft.

En dat was vooral te wijten aan een zeer loom Racing Genk dat speelde alsof ze enkele dagen geleden nog een Europese wedstrijd hadden gespeeld terwijl de Limburgers vorig seizoen geen Europees voetbal hadden afgedwongen.

KV Mechelen kwam voetballend beter voor de dag al was het zoeken naar echte kansen voor de bezoekers. Eén keer werd Raman gevonden in de diepte door Strom maar de spits werkte niet secuur genoeg en besloot op de benen van Van Crombrugge. Niet veel later moest de onfortuinlijke Raman eraf wegens een blessure.

Genk kon niet er niet veel tegenover zetten buiten enkele kleine pogingen van Sor. De eerste keer besloot de snelle winger naast, de volgende keer belandde zijn schot wel tussen de palen maar kon De Wolf makkelijk pakken.

Mechelen ook na rust baas

Over naar de tweede helft waar Genk allesbehalve een ander gelaat liet zien want na 5 minuten had KV Mechelen al tweemaal kunnen scoren. Belghali besloot echter twee keer van dichtbij op een goed keepende Van Crombrugge.

Diezelfde Van Crombrugge zag er echter niet lekker uit een tiental minuten later wanneer een vrijstaande Mrabti nogal centraal richting doel trapte. De doelman dook half over de bal waardoor de bezoekers verdiend op voorsprong kwamen.

Genk veert recht

Na de voorsprong zakte KV Mechelen wat meer in waardoor Genk in de partij kon komen. Al was het niet makkelijk om een gaatje te vinden in het Mechelse blok. Dan maar via silstaande fases maar Sadick raakte niet voorbij De Wolf na een corner.

Niet veel later werd Genk een handje geholpen door de VAR in Tubeke. Invaller Oh wou een bal voor doel geven en raakte daarbij het hand van Touba. Vergoote zag er geen graten in maar werd naar het scherm geroepen en wees dan toch naar de stip. Oh zette zich zelf achter de bal en trapte laag voorbij De Wolf de gelijkmaker in doel.

Erop en erover voor Racing Genk? Allesbehalve want KV Mechelen kwam weer helemaal in de wedstrijd. De bal ging snel van de ene flank naar de andere en dat moest ook want er was veel ruimte achterin bij Genk. Uiteindelijk kon Pflücke uithalen, Van Crombrugge was verslagen maar Kayembe bracht redding op de lijn.

Oh matchwinnaar

We leken ons op te maken voor een gelijkspel wanneer Genk nog één corner kreeg. De Wolf grabbelde half naast de bal waardoor het leer bleef liggen in de 16. De hoek was scherp voor Oh maar vanuit de draai vond de Zuid-Koreaan het gaatje om de Cegeka Arena in lichterlaaie te zetten met zijn tweede doelpunt van de namiddag.

Genk blijft zo met 21/21 de overwinningen aan elkaar rijgen. Bij KV Mechelen blijven ze ontgoocheld achter na een zeer sterke wedstrijd.