Deschacht kritisch voor enkele spelers én ref na Genk - KV Mechelen: "Scheidsrechter moet hoekschop affluiten"

Met Genk - KV Mechelen is de dag op voetbalgebied boeiend van start gegaan. Olivier Deschacht heeft de wedstrijd ook bekeken en is kritisch voor enkele acties van bepaalde spelers en de ref.

Er was voor Olivier Deschacht een plekje weggelegd in de tv-studio van DAZN om de wedstrijd te analyseren. Het was lang niet allemaal slecht wat de ex-speler van Anderlecht zag. Zo was hij vol lof over het spel van de bezoekers. "Wat een goede wedstrijd heeft Mechelen gespeeld. Het waren allemaal kansen van KV Mechelen in de tweede helft."

Het waren dan ook de Maneblussers die op voorsprong kwamen. "Mrabti schiet goed voor doel, maar Van Crombrugge moet die bal altijd hebben. De bal gaat onder hem binnen. Hij moet volgens mij zijn voeten gebruiken in plaats van zijn handen. Dit is een blunder, we moeten eerlijk zijn", kan Deschacht de Genk-doelman niet sparen.

KV Mechelen-speler geeft handspel toe

Een volgende belangrijk moment was de strafschop aan de overkant na handspel van Touba. "Het is licht handspel. Maar licht of zwaar, handspel is handspel. Het is ook onnodig, want er staan nog drie verdedigers rond hem. Je ziet aan de reactie van Touba eigenlijk dat hij het toegeeft. Hij protesteert niet", merkt Deschacht op over de KVM-verdediger.

Een lichtpuntje aan Genkse zijde was alweer de invalbeurt van zijn Zuid-Koreaanse smaakmaker vooraan. "Oh is een supersub. Hij is altijd goed ingevallen. Hij acteert ook altijd voorwaarts." Oh kon zelfs in de 97ste minuut nog de 2-1 scoren op hoekschop. "Het is een blunder van Ortwin De Wolf. De bal gaat dan ook nog ongelukkig door zijn benen."

Drie punten gevleid voor Genk

De vraag is wel of die hoekschop nog getrapt moest worden. "Als we heel streng zijn voor de scheidsrechter: op het moment dat de hoekschop gegeven wordt is de match 95 minuten en 30 seconden ver." De officiële blessuretijd bedroeg 5 minuten. "De scheids moet de hoekschop affluiten, maar het gebeurt niet. Het is een kleine hold-up, Genk zal wel toegeven dat het de drie punten niet verdiende."